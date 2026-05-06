Bate de Uceta conduce Linieros sobre Manatíes en la LNBp

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Amina, Valverde Mao. El receptor Edward Uceta despachó de 5-3, incluido jonrón y tres vueltas empujadas, y seis lanzadores se combinaron para limitar la ofensiva contraria a solo cuatro hits en la victoria de los Linieros de Valverde 8-1 sobre los Manatíes de Montecristi, en la continuación de la 4ta edición del Torneo de la Liga Nacional de Béisbol Profesional (LNBp), en el estadio de Amina de esta ciudad.

Fue la segunda victoria corrida contra una derrota para la tropa dirigida por Luciano Tomás Tatis y dirigenciada por Tommy Reynoso (El niño).

El abridor Bienvenido Polanco tiro dos entradas y dos tercios en blanco de dos hits y cinco ponches.

Relevado por Eliezer Peguero, Edwin Francisco (1-0), quien se anotó el triunfo. También tiraron Miguel Chávez, Dawel Serda y Robert Cruz.

Perdió Edward Ureña (0-1) al ser castigado con cuatro carreras en tres innings.

Además de Uceta, sobresalieron con el bate por los Linieros, Saúl Martínez, Joniel Morel y Albert Gutiérrez con dos hits, Jefferson Peña, Frank Peña, Jean Pineda y Kelvin Díaz con un inatrapable. Por Manatíes se destacaron Franklin Almonte con par de incogible.

El evento organizado por la Liga Nacional de Béisbol Profesional (LNBp), presidido por el licenciado Zacarías Alfonso Peña Melo y regenteado por el cronista deportivo Héctor Gómez cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República, Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), Ministerio de Turismo, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Así como por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Grupo Farmacias GBC, Distribuidora del Sur, Frutas NG, Financiera La Fuente, Constructora Ramsés y Banca La Primera,

Habla Peña Melo

Luego de la celebración del partido, el licenciado Zacarías Alfon Peña Melo, presidente de la LNBp, señaló la armonía que reinó en el partido por la gran cantidad de fanáticos asistieron.

“Por el buen desarrollo del evento, la liga tiene grandes sorpresas para los días venideros”, afirmó Peña Melo, quien ha hecho un gran trabajo.