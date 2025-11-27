AC triunfan y hay triple empate 3ro.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Aguilas Cibaeñas vencieron anoche por 6-4 a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Tras el triunfo mamey, en la tabla de posiciones se registra un triple empat en la tercera posición entre Estrellas Orientales (13-17), Leones del Escogido (12-16) y Tigres del Licey (12-16).

Con su victoria, las Aguilas ampliaron su dominio en el liderato del torneo de béisbol invernal dominicano. Tienen ahora récord de 22-5, ocho juegos y medio por encima de los Toros del Este (14-14), que ocupan la segunda posición.

El partido

A punta de bates y buen pitcheo, las Águilas Cibaeñas sometieron 6-4 a los Toros del Este la noche de este miércoles en el Estadio Francisco Micheli.

El triunfo amarillo se cimentó en una ofensiva destacada. Steward Berroa fue la chispa al conectar cuadrangular, doble y sencillo. A él se unieron Ezequiel Durán, quien impulsó tres carreras con igual número de hits, y Julio E. Rodríguez, que empujó dos.