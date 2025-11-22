Aguilas barren a EO y extienden racha ganadora a nueve

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTIAGO. Las aguilas Cibaeñas ganaron por octavo partido consecutivo luego de imponerse a las Estrellas Orientales ocho carreras por siete en el primero de un doble juego y mantener sin titubeos la cima del campeonato Juan Marichal, este viernes en el Estadio Cibao.

Julio E. Rodríguez disparó un sencillo productor de dos carreras para coronar un rally de tres vueltas en el sexto episodio, lo que le dio una ventaja definitiva camino a la victoria aguilucha que mantiene también su dominio en propia casa ahora con marca de 10-1.

Fue un partido de intercambio de lideratos, en el que las Aguilas (18-3) ganan su quinto partido corrido por una carrera sin derrota todavía.

La victoria fue para Carlos Peña (1-1) y Jeurys Familia (3) sobrevivió a un inestable noveno episodio en el que tuvo dos hombres en base.Al final dominó a Rodolfo Durán con un radado por tercera donde se lució Wilmer Difó quien completó el out en primera. Eddy Yean (2-1) cargó con la derrota

Las Aguilas madrugaron con un pelotazo a Steward Berroa, quien luego se robó la intermedia.

Ezequiel Durán negoció boleto y J.C. Escarra impulsó la primera con un rodado al central. Aderlin Rodríguez falló con elevado, pero Jonatan Clase produjo la segunda con elevado de sacrificio que permitió anotar a Durán.

En el segundo, Rodolfo Durán abrió con boleto y Magneuris Sierra movió al corredor con toque. Con dos outs, Rosario y Tena también recibieron boletos para llenar las bases y Raimel Tapia limpió las almohadillas con un doble por el izquierdo que volteó el marcador tres por dos.

Segundo juego

Los aguiluchos continuaron su pase vertiginoso al vencer 5-4 a las Estrellas en el segundo juego de la doble cartelera.

Las Aguilas colocan su récord en 19-3, mientras que los Orientales ponen su foja en 10-16. Ganó Raúl Brito (2-0) y perdió James González (2-1). Salvó Jonathan Hernández su 2do.

Steward Berroa y Adael Amador batearon jonrones por las Aguilas. Robinson Canó conectó también jonrón, pero por las Estrellas.