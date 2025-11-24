Águilas consolidan dominio con triunfo ante el Escogido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Águilas Cibaeñas vencieron ayer por 4-1 a los Leones del Escogido en partido del torneo de béisbol invernal dominicano, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo fue el número 20 contra cuatro derrotas de la escuadra con sede en Santiago de los Caballeros, que se mantiene sólida en la primera posición del torneo, dedicado a don Juan Marichal.

Los cibaeños se apoyaron en una gran actuación del abridor Abdiel Mendoza, quien silenció a la ofensiva escarlata con cinco entradas sin hits, mientras que sí sonaron los bates de Leody Taveras, con dos carreras empujadas, y Julio E. Rodríguez, que conectó dos dobles.

El panameño Mendoza realizó su primera apertura de la temporada y, de inmediato, entregó la salida más dominante vista hasta ahora por un abridor aguilucho. Mendoza se convirtió en el primer lanzador abridor aguilucho en obtener un triunfo en la actual temporada.