Aguilas ganan su juego 25 y están casi clasificados

SANTIAGO.

Las Aguilas del Cibao consiguieron anoche su victoria número 25 al vencer 4-1 a los Leones del Escogido, colocándose al borde de ser el primer equipo en lograr su clasificación para la postemporada a finales de mes.

El lanzador ganador fue Feigl (1-0), mientras que cargó con el fracaso, Abrazal (0-1) y Smith se acreditó juego salvado. Las Aguilas colocan ahora su record en 25-8 y los Leones del Escogido tienen foja de 15-19. La serie particular entre Aguilas y Leones está 3-1 a favor de los cibaeños. Michael Ynoa inició por las Aguilas del Cibao y trabajó en 3.1 entradas, permitió un hit, otorgó un boleto.

Por los Leones, Abrazal tiró dos entradas, permitió cinco hits, una carrera. Las aguilas fueron las primeras en anotar en el primero, Leody Taveras pegó sencillo con rodado suave a campo corto Erik González. Ezequiel Duran despachó sencillo con línea a jardinero derecho Sócrates Brito. Leody Taveras llegó a 2da. Aderlin Rodríguez disparó sencillo con rodado a jardinero izquierdo Junior Lake remolcando a Leody Taveras y Ezequiel Duran arribó a tercera.

En el segundo, Leody falló por tercera base. Ezequiel Duran recibió boleto y luego se robó la segunda, Aderlin falló con linea al derecho. Ezequiel Duran a 3ra. Encarnación dio hit y remolcó a Leodys.