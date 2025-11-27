Las Águilas han tenido un inicio histórico

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

A propósito de la histórica primera mitad de temporada de las Águilas Cibaeñas (21-4), en esta entrega nos motivamos a dar un vistazo a las principales estadísticas ofensivas y de pitcheo colectivas en el actual torneo de la pelota invernal dominicana.

Las Águilas lideran los denominados porcentajes de bateo, tales como el promedio (.278), OBP (.375), SLG (.422), OPS (.797).

Asimismo, el conjunto cibaeño es colíder en carreras anotadas con 149; lideran en triples (7), bases por bolas recibidas (118), bases robadas (36), BABIP (.325).

En lo que respecta a las carreras anotadas por juego, las Águilas encabezan con 5.9, seguidas por las Estrellas (5.3), los Toros (5.3), Leones (4.4), Gigantes (4.1) y Tigres (3.7).

Con relación a otros renglones ofensivos colectivos, las Águilas Cibaeñas ocupan el segundo lugar en hits con 228, solo superadas por las Estrellas Orientales (249).

En dobles, cuentan con 44, tambiém superadas solo por las Estrellas Orientales (49).

En jonrones, el conjunto cibaeño ocupa el tercer lugar con 20.

Las Estrellas lideran con 26, seguidas por los Toros (21).

Lideran en efectividad colectiva

No sólo a la ofensiva las Águilas Cibaeñas han exhibido un desempeño impresionamte, sino que también en lo que respecta al pitcheo lideran en efectividad colectiva con 3.58, seguidas de los Tigres (3.67), Leones (3.96), Gigantes (4.16), Toros (4.75) y Estrellas (4.83).

El pitcheo aguilucho es también el que menos le batea la oposición con .228.

Asimismo, son colíderes en blanqueadas (2) y WHIP (1.33).

Jugadores destacados

Entre los principales artífices ofensivos del conjunto cibaeño figuran Ángel Genao (.329, con 6 remolcadas); Ezequiel Durán (.323, con 2 jonrones y 11 remolcadas), Raynel Delgado (.292, con 5 remolcadas), Aderlin Rodríguez (.258, con 4 jonrones y 17 remolcadas), entre otros.