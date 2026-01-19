Aguilas irán hoy a partido crucial contra los Toros

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Las Águilas Cibaeñas produjeron un rally de tres carreras en la novena entrada para vencer ayer por 4-1 a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal y mantenerse con vida en su lucha por la clasificación a la serie final.

Con ese partido se completó el calendario del Round Robin del torneo de béisbol invernal, pero Águilas y Toros terminaron empate en la clasificatoria segunda posición, con récord de 11-7, lo que obliga a un partido de desempate entre ambos conjuntos, a celebrarse esta noche en La Romana.

Con el resultado de ayer, los Leones terminan el Todos contra Todos con marca de 12-6 y esperan el ganador entre Águilas y Toros.

Los escarlatas marcaron ante Jorge Tavárez en la primera entrada, que abrió Yamaico Navarro con sencillo al jardín izquierdo, anotando con un doble de Sócrates Brito al central.

Tras cinco innings sin conectar hit, los aguiluchos fabricaron una rayita en el sexto, luego de embasar a Cristhian Adames por boleto, quien pasó a tercera por doble de Aderlin Rodríguez y anotó por rodado de Jerar Encarnación.