Águilas llegan a 32 victorias al vencer a las Estrellas en el Cibao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Geraldo Perdomo despachó doble productor de dos vueltas para coronar un racimo de cuatro anotaciones en el cierre de la segunda entrada para que las Águilas Cibaeñas vencieran 6-1 a las Estrellas Orientales, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Cibao de aquí.

Los aguiluchos dominaron ampliamente la serie ante los verdes al ganar nueve de los diez partidos disputados entre ambos equipos.

Además de colocar su récord en 17-7 en su casa y poner su foja en 32-16, por lo que buscan establecer marca de victorias si logran llegar a 34 en un serie regular de 60 juegos.

Mientras los Orientales colocan su marca en 22-27.

El triunfo fue para Jorge Tavárez (4-1), mientras que la

derrota recayó sobre Enny Romero (1-4).

Cuatro de los siete hits conectados por las Aguilas fueron extrabases: cuadrangular de Elih Marrero; doble de Geraldo Perdomo, Juan Lagares y Corey Joyce. Además, Ezequiel Durán conectó dos sencillos y Robert Moore uno.

Los verdes solo conectaron seis hits, tres de ellos en la primera entrada, cuando anotaron su única carrera. Ismael Munguía conectó tres imparables, mientras que Dairon Blanco, Rodolfo Castro y Raimel Tapia ligaron uno cada uno.