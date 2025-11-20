Aguilas siguen firmes en 1ro al vencer a Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

AGUILAS 3 TOROS 1

LA ROMANA. Las Aguilas Cibaeñas continuaron anoche su ruta ganadora al derrotar 3-1 a los Toros del Este, partido correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal, celebrado en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad.

Para los aguiluchos fue su victoria número 17 de la temporada contra solo tres derrotas para seguir firmes en el primer lugar y colocarse en un sitial bastante cómodo en busca de su clasificación.

De su lado, los Toros cayeron por ocasión n´mero once con 10 triunfos.

Las Aguilas contaron anoche con una excelente labor monticular de su abridor Jorge Tavárez, quien lanzó cuatro entradas en blanco de solo un hit, con dos boletos y cuatro ponches para salir sin decisión.

La victoria correspondió para el relevista Jonathan Hernández (1-0) se acredirtó el triunfo al tirar una entrada en blanco.

Perdió el derecho Aaron Sánchez (2-1) . Salvó Jeury Familia.

Las Aguilas marcaron sus dos primeras carreras en la segunda y octava entrada por doble de Jonatan Clase y sencillo de Alberto Rodríguez. Luego una más en el octavo por otro hit de Rodríguez. Manuel Peña empujó con doble la vuelta taurina.