Aguilas siguen firmes en el 1ro

AGUILAS 13 TOROS 6

SANTIAGO. Con dos espesos rally de cinco vueltas en el tercero y cuatro en el séptimo las Aguilas Cibaeñas borraron temprano un déficit de 3-0 para vencer anoche a 13-6 a los Toros del Este, partido efectuado en el Estadio Cibao de esta ciudad.

Los aguiluchos también fabricaron tres anotaciones en el sexto y una en la cuarta para totalizar sus 13 carreras.

La ofensiva fue encabezada por Alberto Rodríguez con jonrón y sencillo y tres vueltas empujadas. Además de JC Escarra con tres vueltas remolcadas.

Con su victoria, los aguiluchos colocan su récord en 16-3 para continuar dominando la tabla de posición del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.

De su lado, los romanenses colocan su foja en 10-10 para seguir en el segundo lugar detrás de los cibaeños.

El triunfo correspondió para Pedro Payano (1-0) al tirar una entrada en blanco de un boleto y un ponche.

Perdió Aaron Brooks (0-1), quien fue castigado con cinco carreras en dos y dos tercios de entradas que laboró.

Gilberto Celestino encabezó la ofensiva de los romanenses al pegar de 3-3, con una anotada y una empujada; Jeimer Candelario agregó un tubey y Manuel Peña ligó par de imparables.

Por las Aguilas, Alberto Rodríguez ligó su jonrón y un imparable; Leody Taveras de 6-3, incluido jonrón; Angel Genao de 3.3; JC Escarra, Ezequiel Durán y Raynel Delgado despacharon dos inparables.