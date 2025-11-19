Colocan ahora su récord en 16-3
Aguilas siguen firmes en el 1ro
La ofensiva de los cibaeños ha seguido respondiendo y anoche fabricó 13 carreras al compás de 15 hits, incluidos dos jonrones
AGUILAS 13 TOROS 6
SANTIAGO. Con dos espesos rally de cinco vueltas en el tercero y cuatro en el séptimo las Aguilas Cibaeñas borraron temprano un déficit de 3-0 para vencer anoche a 13-6 a los Toros del Este, partido efectuado en el Estadio Cibao de esta ciudad.
Los aguiluchos también fabricaron tres anotaciones en el sexto y una en la cuarta para totalizar sus 13 carreras.
La ofensiva fue encabezada por Alberto Rodríguez con jonrón y sencillo y tres vueltas empujadas. Además de JC Escarra con tres vueltas remolcadas.
Con su victoria, los aguiluchos colocan su récord en 16-3 para continuar dominando la tabla de posición del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.
De su lado, los romanenses colocan su foja en 10-10 para seguir en el segundo lugar detrás de los cibaeños.
El triunfo correspondió para Pedro Payano (1-0) al tirar una entrada en blanco de un boleto y un ponche.
Perdió Aaron Brooks (0-1), quien fue castigado con cinco carreras en dos y dos tercios de entradas que laboró.
Gilberto Celestino encabezó la ofensiva de los romanenses al pegar de 3-3, con una anotada y una empujada; Jeimer Candelario agregó un tubey y Manuel Peña ligó par de imparables.
Por las Aguilas, Alberto Rodríguez ligó su jonrón y un imparable; Leody Taveras de 6-3, incluido jonrón; Angel Genao de 3.3; JC Escarra, Ezequiel Durán y Raynel Delgado despacharon dos inparables.