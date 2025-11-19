LIDOM
No es solo bateo: JC Escarra revela clave oculta de las Águilas Cibaeñas
El catcher amarillo ha sido uno de los principales contribuidores de la alineación del dirigente Luis “Pipe” Urueta.
El receptor de las Águilas Cibaeñas, JC Escarra, explicó que una de las claves del equipo ha sido el balance entre una defensa sólida que evita los robos de base y una ofensiva agresiva que se enfoca en el buen corrido de bases.
"Parte de mi juego es poner la bola en posición y tener el chance de coger corredores de camino a segunda base. Los buenos equipos, el nuestro, corren mucho en las almohadillas", explicó.
Escarra mencionó que el dirigente Luis "Pipe" Urieta han enfatizado a la escuadra que todos los peloteros deben contribuir en todos aspectos del juego y que eso ha provocado el histórico arranque aguilucho.
"Todo el mundo ha contribuido. Los muchachos han hecho buenos swings. Los abridores y bullpen están haciendo un buen trabajo", afirmó.
Por su parte, JC Escarra esta bateando para promedio de bateo de .292, un jonrón, 14 hits, 10 carreras impulsadas y 11 bases por bolas.
Las Águilas Cibaeñas mantiene el liderato en la tabla de posiciones con 16 victorias y 3 derrotas, con 6.5 juegos de ventaja sobre el segundo lugar, los Toros del Este.
