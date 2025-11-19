No es solo bateo: JC Escarra revela clave oculta de las Águilas Cibaeñas

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El receptor de las Águilas Cibaeñas, JC Escarra, explicó que una de las claves del equipo ha sido el balance entre una defensa sólida que evita los robos de base y una ofensiva agresiva que se enfoca en el buen corrido de bases.

"Parte de mi juego es poner la bola en posición y tener el chance de coger corredores de camino a segunda base. Los buenos equipos, el nuestro, corren mucho en las almohadillas", explicó.

Escarra mencionó que el dirigente Luis "Pipe" Urieta han enfatizado a la escuadra que todos los peloteros deben contribuir en todos aspectos del juego y que eso ha provocado el histórico arranque aguilucho.

"Todo el mundo ha contribuido. Los muchachos han hecho buenos swings. Los abridores y bullpen están haciendo un buen trabajo", afirmó.

Por su parte, JC Escarra esta bateando para promedio de bateo de .292, un jonrón, 14 hits, 10 carreras impulsadas y 11 bases por bolas.

Las Águilas Cibaeñas mantiene el liderato en la tabla de posiciones con 16 victorias y 3 derrotas, con 6.5 juegos de ventaja sobre el segundo lugar, los Toros del Este.