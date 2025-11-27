Blue Jays dan el primer golpe: Firman a Dylan Cease por $210 millones y 7 años

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El lanzador agente libre Dylan Cease y los Toronto Blue Jays acordaron un contrato de siete años y 210 millones de dólares, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones el miércoles por la noche.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no se había anunciado.

Cease se uniría a una excelente rotación con los actuales campeones de la Liga Americana. El lanzador derecho, que cumplirá 30 años el próximo mes, tuvo un récord de 8-12 con una efectividad de 4.55 en 32 aperturas la temporada pasada con los San Diego Padres. Ponchó a 215 bateadores y dio 71 bases por bolas en 168 entradas.

Cease pasó sus primeros cinco años con los Chicago White Sox, incluyendo la temporada 2022 en la que tuvo un récord de 14-8 con una efectividad de 2.20 a pesar de liderar las mayores en bases por bolas. Terminó segundo en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Americana.

Después de un año más en Chicago, fue cambiado a San Diego en marzo de 2024 y tuvo marca de 14-11 con una efectividad de 3.47 esa temporada, lanzando un juego sin hits y terminando cuarto en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional.

La rotación de Toronto ya cuenta con Kevin Gausman, Trey Yesavage, Shane Bieber y José Berríos. Chris Bassitt y Max Scherzer, de 41 años y tres veces ganador del premio Cy Young, quien abrió el séptimo juego de la Serie Mundial, se convirtieron en agentes libres.

Cease, de 1,88 metros y 90 kilos, tiene un récord de 65-58 con una efectividad de 3.88 y 1231 ponches en 188 aperturas a lo largo de siete temporadas en las Grandes Ligas.