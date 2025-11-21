Bruján firma con Bravos; Ramírez acuerda con Piratas y Alcalá bajado por Cardenales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Vidal Bruján (Estrellas) firmó este jueves un contrato dividido de un año con los Bravos de Atlanta, acuerdo que le permitirá recibir un salario superior cuando se encuentre en la plantilla de Grandes Ligas.

El pacto, catalogado como de ligas menores, ofrece flexibilidad tanto al club como al jugador.

Bruján concluyó la pasada campaña lidiando con una lesión de cadera, aunque se espera que el problema no afecte su participación en los entrenamientos de primavera.

El polivalente jugador no había sido considerado previamente para renovación, pero la organización valoró su versatilidad defensiva y capacidad atlética.

Vidal Bruján, Yohan Ramírez y Jorge AlcaláFuente externa

Evita el arbitraje

El relevista Yohan Ramírez (Toros) y los Piratas de Pittsburgh llegaron a un acuerdo de un año y US$825,000, evitando el proceso de arbitraje salarial, informó Alex Stumpf de MLB.com.

Ramírez vio acción en 24 partidos en 2025, con marca de 3-3, una efectividad de 5.40, WHIP de 1.47, además de 45 ponches y 16 boletos en 33.1 entradas, logrando un hold durante la campaña.

Puesto para asignación

Los Cardenales de San Luis colocaron al lanzador derecho Jorge Alcalá (Aguilas) en asignación, según confirmó John Denton de MLB.com.

Alcalá, quien tuvo dificultades para encontrar consistencia durante toda la temporada, terminó con efectividad de 6.22 y WHIP de 1.75 en 55 entradas lanzadas, repartidas entre las organizaciones de Minnesota, Boston y San Luis.

El dominicano tiene la opción de convertirse en agente libre si no es reclamado, aunque probablemente deba conformarse con un contrato de ligas menores para continuar su trayectoria.