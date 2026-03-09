Caminero dice sentir mucha confianza junto a superestrellas

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Miami, Florida. A juicio del sensacional Junior Caminero, la confianza ha sido la clave del buen desempeño ofensivo que ha experimentado en los primeros dos juegos del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Pienso que la confianza y el apoyo que me han dado las superestrellas de este equipo ha sido la clave de mi buen desempeño hasta el momento”, declaró Caminero en la rueda de prensa posterior al triunfo del conjunto dominicano por la vía del nocáut 12-1 sobre Holanda.

“Lo de aguatero es por la oportunidad de jugar junto a tantas superestrellas”.

Ante la pregunta de las razones por las cuales dijo estar dispuesto a jugar como aguatero en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Dije eso porque siendo un jugador muy joven para mi era un sueño jugar junto a tantas superestrellas en el equipo dominicano y es por eso que dije que estaba dispuesto a ser parte del equipo como aguatero”, expresó Caminero.

“Es un honor que me mencionen junto a grandes como David Ortiz y Manny Ramírez, entre otros muchos dominicanos”, dijo.