Caminero y Teóscar la botan; De La Cruz de 3-2

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Rays6

Cubs4

ST. PETERSBURG, Florida.AP. Cedric Mullins, el mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero conectaron jonrones y los Rays de Tampa Bay vencieron 6-4 a los Cachorros de Chicago en su primer juego en el Tropicana Field después de 561 días.

Para Caminero fue su segundo jonrón de la campaña.

Kansas4

Cleveland2

CLEVELAND .AP. Carter Jensen y Jonathan India conectaron jonrones, Michael Wacha permitió una carrera en siete entradas y los Reales de Kansas City derrotaron 4-2 a los Guardianes de Cleveland.

El tercera base dominicano José Ramírez se convirtió en el líder de la franquicia de Cleveland en juegos disputados con 1.620. El pelotero se fue de 0-2 con dos bases por bolas y superó la marca de Terry Turner, que tenía casi 108 años. Bateó de 2-0 en el juego.

Rojos2

Marlins0

MIAMI .AP. El dominicano Elly De La Cruz conectó un doble y un sencillo, Tyler Stephenson pegó un jonrón y cuatro lanzadores de Cincinnati se combinaron para una blanqueada para que los Rojos vencieran 2-0 a los Marlins de Miami.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz conectó doble y sencillo.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez pegó un triple, Otto López de 4-2.

Dodgers14

Toronto2

TORONTO. Teóscar Hernández bateó jonrón y sencillo productores de cuatro carreras en la victoria de los Dodgers de Los Angeles 14-2 sobre los Azulejos de Toronto.

El receptor Dalton Rushing agregó dos cuadrangulares. Shohei Ohtani y Freddie Freeman también la botaron. Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 2-0. Jesús Sánchez falló en un turno.

Soto a lista lesionados

El jardinero de los Mets Juan Soto tiene previsto perderse de dos a tres semanas debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

Nueva York colocó al cuatro veces All-Star dominicano en la lista de lesionados de 10 días. El infielder dominicano Ronny Mauricio fue llamado de la sucursal de Triple A.