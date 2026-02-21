¡Campeón! Canó lidero invicto RD en clásico 2013

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Tras un espectacular repunte, luego de récord negativo de 1-2 en el evento anterior, la República Dominicana blanqueó 3-0 a Puerto Rico en la final para coronarse campeón de la tercera edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Con su victoria, el seleccionado dominicano se convirtió en el primer campeón del CMB del hemisferio occidental, así como en el primer equipo en finalizar con un récord invicto (8-0), y el único en hacerlo hasta que Japón también terminó con un récord perfecto en la edición de 2023.

Los dirigidos por Tony Peña, y gerenciado por Moisés Alou, se apoyaron en ese último partido en el bate de Edwin Encarnación, quien conectó un doblete de dos carreras en la primera entrada, y de Erick Aybar con tubey productor la tercera anotación.

La ofensiva respaldó la gran actuación monticular del lanzador abridor ganador Samuel Deduno, quien además contó con una joya defensiva salvadora del jardinero central Alejandro De Aza en una difícil quinta entrada.

Luego Fernando Rodney “La Flecha” se encargó de ponchar a Luis Figueroa en el noveno para terminar el juego.

La algarabía después del triunfo fue de locura, ya que la afición dominicana no permitió que el clima húmedo del Área de la Bahía les impidiera bailar en las gradas, ondeando banderas y tocando bocinas.

Robinson Canó resultó electo Jugador Más Valioso del Clásico Mundial 2013. El bateador zurdo conectó para promedio de bateo de .469, fue líder en hits conectados con 15 y en total de bases alcanzadas con 32, en ocho encuentros.

Cabe señalar que Puerto Rico logró su pase a la final al vencer al dos veces campeón defensor Japón.

El roster dominicano estuvo conformado por los lanzadores abridores: Wandy Rodríguez, Edinson Vólquez, Samuel Deduno, Angel Castro.

Relevistas: Fernando Rodney, Octavio Dotel, Santiago Casilla, Kelvin Herrera, Pedro Strop, Alfredo Simón, José Veras, Lornezo Barceló además de los zurdos Juan Cedeño y Atahualpa Severino.

Catchers: Carlos Santana y Francisco Peña. Infielders: Edwin Encarnación, Robinson Canó, José Reyes, Hanley Ramírez, Miguel Tejada, Erick Aybar y Leury García y los jardineros: Nelson Cruz, Ricardo Nanita, Alejandro De Aza, Moisés Sierra, Eury Pérez.