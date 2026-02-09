¡Campeón! México levantó el trofeo de ganador de la Serie del Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Primera corona para Los Charros

Los Charros de Jalisco (México Rojo) se consagraron campeones de la Serie del Caribe 2026 al vencer 12-11 en extra innings a los Tomateros de Culiacán (México Verde) en la final, celebrada el pasado sábado en el estadio Panamericano de béisbol en Jalisco, Guadalajara. Es la primera vez que Los Charros logran la corona en el clásico caribeño y es el décimo título para México, que queda en tercer lugar en la clasificación histórica, detrás de República Dominicana (23) y Puerto Rico (16).