Canadá elimina a Cuba al vencerlo 7-2

La selección de Canadá eliminó en la tarde del miércoles a la representación de Cuba para así dejar definidas las primeras dos posiciones del Grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol, y poner fin a la acción de esta fase en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Los canadienses, que venían de un gran triunfo el martes sobre Puerto Rico, superaron esta vez 7-2 a los cubanos, para así concluir en el primer lugar del grupo con marca de 3-1.

Puerto Rico, que ya había conseguido su boleto a la fase de cuartos de final el pasado lunes, también termina con 3-1.

Ambos conjuntos jugarán la próxima etapa a partir del viernes en el Daikin Park de Houston, Texas.

Owen Cassie anotó la primera carrera de los canadienses en la tercera entrada y Abraham Toro conectó un jonrón solitario en el tope de la quinta para el 2-0. Cal Quantrill se anotó la victoria.