Canario explota con 2 Hrs en triunfo Escogido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Alexander Canario bateó dos jonrones, incluido un grand slam, y Yainer Díaz y Franchy Cordero agregaron también cuadrangulares en la victoria de los Leones del Escogido 15-1 sobre los Tigres del Licey, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos, en el estadio Quisqueya-Juan Marichal.

Con su victoria, los Leones se colocan a medio juego del cuarto puesto que ocupan precisamente el Licey (16-21) con foja 16-22.

El abridor Grant Gavin (2-0), quien lanzó cinco entradas en blanco de un hit, con tres boletos y tres ponches. Perdió Shaun Anderson (1-2) al ser castigado con siete imparables, seis carreras con dos hombres abanicados.

Esteuri Ruiz la sacó por el Liicey para su única vuelta.

Los Leones aseguraron el partido en la alta de la primera entrada por imparable remolcador de dos vueltas de Sócrates Brito y cuadrangular de dos vueltas de Yainer Díaz ante el abridor Shaun Anderson para poner el juego 4-0.

Ampliaron en el tercero por imparables remolcadores de Héctor Rodríguez y Sócrates Brito. Volvieron a la carga en el tercero al marcar dos rayas más por jugada de selección en batazo de Dervy Ventura y sencillo de Héctor Rodríguez. Los jonrones de Cordero y Canario fueron en las entradas finales.