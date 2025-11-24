Cano decide triunfo de EO

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Robinson Canó disparó un sencillo a segunda base y remolcó la carrera de la victoria para las Estrellas Orientales que derrotaron cinco carreras por cuatro a los Tigres del Licey en un juego decidido en 10 entradas.

Wilín Rosario bateó de 4-2 y remolcó dos vueltas para liderar la ofensiva de los verdes.

La victoria fue para Carlos Belén (1-1) y perdió Andrew Pérez (0-1).

Con su triunfo, los Orientales mejoran su récord en 12-16 y los Tigres ahora ponen su foja en 9-16.

Canó encontró a Raimel Tapia y a Josh Lester en las esquinas y conectó suave por la segunda base para impulsar a la del triunfo, lo que da el segundo triunfo a los verdes, que ganaron este domingo en el Estadio Tetelo Vargas y así firman la quinta derrota de los Tigres. Luis Campusano bateó jonrón por Licey.