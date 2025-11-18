Celestino, De la Cruz y Guzmán conducen a Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LA ROMANA. - Gilberto Celestino dio 4 hits y se robó un par de bases, Bryan de la Cruz y Denzer Guzmán pegaron cuadrangualres, y a ritmo de 12 hits los Toros del Este se impusieron 8-4 a los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

El triunfo mantiene a los Toros (10-9) en solitario en la segunda posición y garantiza un empate en la serie particular (5-1) ante los Leones, que ven su récord caer a 8-12.

La victoria fue para Chester Pimentel (2-0) en rol de relevo y perdió Trevor Kelley (0-1).

Para Celestino fue su octavo juego de hits múltiples, este es su primero de 4 indiscutibles y con este ha embasado en 17 de sus 19 juegos en la temporada.

De la Cruz pegó su segundo jonrón de la temporada en el triunfo y alcanzó las 15 remolcadas, líder del club. Guzmán dio su primer cuadrangular en la liga dominicana, un batazo descomular por la banda izquierda.

Los Leones tomaron ventaja en el tercero gracias a sencillos remolcadores de Erik González y Héctor Rodríguez.

Pero luego los Toros vinieron desde atrás para ganar el juego.