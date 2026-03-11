Clásico Mundial: Así ha sido la rivalidad entre República Dominicana y Venezuela

Publicado por Héctor Mancebo Creado: Actualizado:

El duelo entre la República Dominicana y Venezuela no es un partido más en el calendario del Clásico Mundial de Béisbol (WBC); es el termómetro del talento caribeño.

Históricamente, la balanza favorece a los quisqueyanos (3-1), pero el último capítulo reescribió las reglas del juego. Aquí detallamos cada batalla librada antes de la gran cita de hoy.

2006: El Bautismo de Fuego en Orlando

Resultado: República Dominicana 11 - 5 Venezuela

El 7 de marzo de 2006, el Disney’s Wide World of Sports fue testigo del primer choque. Venezuela envió a la loma a su as, el zurdo Johan Santana, mientras que RD confió en Bartolo Colón.

Lo que se esperaba fuera un duelo de pitcheo terminó en una exhibición ofensiva dominicana. Adrián Beltré fue la figura indiscutible al conectar dos cuadrangulares y remolcar cuatro carreras. David Ortiz también se unió a la fiesta con un vuelacercas solitario.

Aunque Venezuela intentó reaccionar con jonrones de Miguel Cabrera y Edgardo Alfonzo, el "Plátano Power" original se impuso con una contundencia que marcó la tónica por años.

2013: El Camino al Título Invicto

Resultado: República Dominicana 9 - 3 Venezuela

Siete años después, en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico, se volvieron a ver las caras en la jornada inaugural del Grupo C. Bajo una lluvia intermitente, la ofensiva dominicana castigó temprano al abridor venezolano Aníbal Sánchez.

Robinson Canó inició su camino hacia el MVP del torneo con una actuación de 3 hits en 5 turnos.

El bullpen dominicano, liderado por Pedro Strop y Fernando Rodney, fue un muro infranqueable. Este juego fue vital para la psicología dominicana, ya que les dio el impulso necesario para terminar alzando el trofeo de campeones sin perder un solo encuentro en todo el certamen.

2017: El Duelo de Pitcheo en San Diego

Resultado: República Dominicana 3 - 0 Venezuela

En la segunda ronda disputada en el Petco Park, el dramatismo alcanzó niveles máximos. Fue el enfrentamiento más cerrado tácticamente. Ervin Santana (RD) y Jhoulys Chacín (VEN) se trenzaron en un duelo de ceros durante las primeras entradas.

La diferencia la marcó Nelson Cruz, quien conectó un jonrón solitario en la quinta entrada para romper el empate. Más tarde, Gregory Polanco amplió la ventaja.

Venezuela amenazó en el octavo inning con corredores en base, pero la defensa dominicana y el cerrador Jeurys Familia silenciaron los bates de la Vinotinto, manteniendo la racha histórica de victorias dominicanas sobre sus vecinos del sur.

2023: El Fin del Maleficio y el "Arepa Power"

Resultado: Venezuela 5 - 1 República Dominicana

El 11 de marzo de 2023 (exactamente hace tres años) la historia dio un giro de 180 grados en Miami. Ante un lleno total de 35,890 fanáticos, Venezuela finalmente descifró el código dominicano.

A pesar de que República Dominicana anotó primero con un doble de Juan Soto, Venezuela respondió con un jonrón de Anthony Santander ante el Cy Young Sandy Alcántara.

El momento clave llegó en la cuarta entrada, cuando David Peralta conectó un sencillo con bases llenas que trajo dos carreras.

La actuación del relevista Luis García fue histórica: lanzó tres entradas dominantes, ponchando a siete bateadores dominicanos de forma consecutiva, sellando la primera victoria venezolana en la historia del WBC ante sus eternos rivales.

Resumen Estadístico (2006-2023)

Juegos jugados: 4

Victorias RD: 3

Victorias Venezuela: 1

Carreras anotadas RD: 24

Carreras anotadas Venezuela: 13

Hoy, miércoles 11 de marzo, el diamante vuelve a arder.

Se cumplen tres años exactos de aquel histórico triunfo venezolano, y el escenario es el mismo: Miami, la capital del béisbol caribeño.

La República Dominicana llega con la sangre en el ojo, buscando restaurar el orden histórico con una rotación de ensueño.

Por su parte, Venezuela llega con la confianza de saber que el "gigante" ya no es invencible y que su núcleo de jóvenes estrellas ha madurado.

No es solo un cierre de fase de grupos; es el desempate moral de una década de enfrentamientos.

El ganador no solo se lleva el liderato, sino el respeto absoluto de toda una región que se paralizará cuando se grite "Play Ball" esta noche.