Conoce los abridores para el Día Inaugural en MLB 2026 (y los dominicanos que participan)

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A continuación, encontrarás a cada uno de los lanzadores abridores por cada equipo para el primer juego de la temporada del 2026, según lo confirmado por Major League Baseball el viernes. Se indica entre paréntesis cuántas veces ha sido abridor en total en el Día Inaugural, incluyendo la próxima apertura del 2026.

Nota: Los Padres aún no han nombrado a un lanzador abridor para sus respectivos compromisos del Día Inaugural.

MIÉRCOLES, 25 DE MARZO

Yankees vs. Gigantes, 8:05 p.m. ET

Yankees: Max Fried (4ta): Con Gerrit Cole y Carlos Rodón fuera de acción para empezar la campaña, no había mucha duda de que los Yankees le entregarían la bola a Fried, el claro abridor número 1 del club durante gran parte de su primera temporada en Nueva York. Fried tiene marca de 0-1 con efectividad de 5.14 en tres aperturas anteriores en un Día Inaugural con los Bravos del 2021 al 2023, y será el tercer abridor zurdo diferente en un Día Inaugural que los Yankees han designado en igual número de años (Rodón en el 2025, el cubano Nestor Cortés en el 2024), una peculiar primicia para la franquicia.

Abridor de NYY en el Día Inaugural del 2025: Rodón

Gigantes: Logan Webb (5ta): Webb está listo para tomar la bola en el Día Inaugural por quinta campaña consecutiva, quedando sólo detrás del dominicano Juan Marichal (seis) por la mayor cantidad de aperturas consecutivas para iniciar una campaña en la historia de la franquicia de los Gigantes, según el Elias Sports Bureau. Webb tiene marca de 0-1 con porcentaje de carreras limpias de 3.91 y 25 ponches en 23.0 entradas en sus cuatro aperturas anteriores en un primer partido del año.

Abridor de SF en el Día Inaugural del 2025: Logan Webb

JUEVES, 26 DE MARZO

Piratas vs. Mets, 1:15 p.m. ET

Piratas: Paul Skenes (2da): Por segundo año consecutivo, los Piratas le darán la pelota a Skenes en el Día Inaugural, lo cual no es sorpresa después de que el derecho ganara los honores del Premio Cy Young de la Liga Nacional en el 2025. El manager Don Kelly hizo el anuncio un día después de que Skenes regresara del Clásico Mundial de Béisbol, donde ayudó a la Selección de los Estados Unidos a conseguir un segundo lugar.

Abridor de PIT en el Día Inaugural del 2025: Skenes

Mets: Freddy Peralta (3ra): El dominicano, quien fue la pieza central del cambio de los Mets en la temporada muerta con los Cerveceros, será el abridor del Día Inaugural de su equipo por tercera campaña seguida. Recibió el llamado con los Cerveceros en el 2024 y el 2025, enfrentándose coincidentemente a clubes de Nueva York en ambas ocasiones. Perdió ante los Yankees el año pasado y derrotó a los Mets en el 2024. El derecho permitió un solo imparable y ponchó a ocho bateadores en 6.0 episodios en esa victoria. A lo largo de 11.0 entradas en Días Inaugurales, Peralta ha permitido tres rayitas limpias, dos bases por bolas y ha acumulado 16 ponches.

Abridor de NYM en el Día Inaugural del 2025: Clay Holmes

Medias Blancas vs. Cerveceros, 2:10 p.m. ET

Medias Blancas: Shane Smith (1ra): Los Medias Blancas seleccionaron a Smith con la primera selección en el Draft de la Regla 5 del 2024, luego de que el derecho fuera dejado sin protección por los Cerveceros. Ahora, después de un buen año de novato que incluyó una convocatoria al Juego de Estrellas, Smith se medirá con los Cerveceros en el Día Inaugural. Se midió con Milwaukee una vez la temporada pasada y permitió una carrera limpia en 5.0 tramos para salir sin decisión el 30 de abril.

Abridor de CWS en el Día Inaugural del 2025: Sean Burke

Cerveceros: Jacob Misiorowski (1ra): Milwaukee cambió al dominicano Freddy Peralta, su abridor del Día Inaugural en cada uno de los últimos dos años, en la temporada muerta, lo que despejó el camino para que Misiorowski, de 23 años, tomara la bola. Misiorowski dejó efectividad de 4.36 en 15 presentaciones (14 aperturas) durante su temporada de novato, mostrando destellos de brillantez e incluso logrando ser convocado al equipo de la Liga Nacional para el Juego de Estrellas después de apenas cinco aperturas en su carrera, el llamado más rápido en la historia.

Abridor de MIL en el Día Inaugural del 2025: Freddy Peralta

Nacionales vs. Cachorros, 2:20 p.m. ET

Nacionales: Cade Cavalli (1ra): Cavalli, quien se perdió la mayor parte de los últimos tres años mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John en el 2023, recibirá la apertura del Día Inaugural para Washington con apenas 53.0 entradas en las Grandes Ligas en su haber. La campaña pasada, el derecho de 27 años registró efectividad de 4.25 y WHIP de 1.48 en 48.2 capítulos (10 aperturas).

Abridor de WSH en el Día Inaugural del 2025: MacKenzie Gore

Cachorros: Matthew Boyd (3ra): Boyd recibirá la bola primero para los Cachorros, luego de representar al club como un primerizo en el Juego de Estrellas en su temporada de 34 años el año pasado. Será el tercer lanzador zurdo consecutivo en abrir en el Día Inaugural para los del norte de Chicago, siguiendo a Justin Steele y Shota Imanaga en el 2024 y el 2025, respectivamente. Las dos aperturas anteriores de Boyd en un Día Inaugural fueron con los Tigres en el 2020 y el 2021. En ese último encuentro, lanzó 5.2 episodios en blanco en una victoria sobre Cleveland.

Abridor de CHC en el Día Inaugural del 2025: Imanaga

Mellizos vs. Orioles, 3:05 p.m. ET

Mellizos: Joe Ryan (2da): El primer llamado de Ryan para un Día Inaugural (4 IL, 2 H, 2 CL, 4 BB, 4 K, 1 HR permitido) también fue la sexta apertura de su carrera en las Mayores, allá por el 2022; su segunda seguirá a su primera campaña como convocado al Juego de Estrellas en la que encabezó a los Mellizos en victorias (13), entradas lanzadas (171.0) y ponches (194).

Abridor de MIN en el Día Inaugural del 2025: Pablo López

Orioles: Trevor Rogers (1ra): Tras pasar gran parte de la primera mitad de la temporada del 2025 en liga menor, Rogers fue una constante en la rotación de Baltimore para mediados de junio y terminó siendo uno de los abridores más eficaces de Grandes Ligas. Tuvo efectividad de 1.81 y WHIP de 0.90 en 109.2 capítulos. Rogers será el quinto abridor diferente en el Día Inaugural para los Orioles en los últimos cinco años, y es el primer zurdo en recibir la asignación desde John Means en el 2021 y el 2022.

Abridor de BAL en el Día Inaugural del 2025: Zach Eflin

Medias Rojas vs Rojos, 4:10 p.m. ET

Medias Rojas: Garrett Crochet (3ra): El manager puertorriqueño Alex Cora no perdió tiempo, nombrando a Crochet el 10 de febrero. Serán dos años en Boston y dos aperturas del Día Inaugural para Crochet. Será el cuarto serpentinero en abrir el Día Inaugural en cada una de sus primeras dos campañas con los Medias Rojas, uniéndose al dominicano Pedro Martínez (1998-1999; lo hizo en sus siete campañas con Boston), Ferguson Jenkins (1976-1977) y Howard Ehmke (1923-1924).

Abridor de BOS en el Día Inaugural del 2025: Crochet

Rojos: Andrew Abbott (1ra): Con el as Hunter Greene fuera hasta al menos julio, los Rojos designaron a Abbott como su abridor del Día Inaugural el 8 de marzo. El zurdo de 26 años viene de una temporada de despegue, una en la que empató en el noveno lugar de las Mayores en porcentaje de carreras limpias (2.87) y se ubicó sexto en WAR de Baseball-Reference (5.6).

Abridor de CIN en el Día Inaugural del 2025: Greene

Angelinos vs. Astros, 4:10 p.m. ET

Angelinos: José Soriano (1ra): Soriano recibirá su primera asignación del Día Inaugural tras una campaña de 31 aperturas en el 2025. El derecho dominicano dominó a los Astros el año pasado, permitiendo apenas una carrera en 13.2 episodios a lo largo de dos aperturas. Soriano se convertirá en el noveno monticular diferente en abrir en el Día Inaugural para los Angelinos en las últimas 10 temporadas.

Abridor de LAA en el Día Inaugural del 2025: Yusei Kikuchi

Astros: Hunter Brown (1ra): Viniendo de un tercer lugar en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Americana hace un año, Brown recibirá la bola en el Día Inaugural por primera vez en su carrera. El quisqueyano Framber Valdez, quien firmó con los Tigres en la agencia libre, abrió los cuatro choques de inicio de temporada anteriores para los Astros.

Abridor de HOU en el Día Inaugural del 2025: Valdez

Tigres contra Padres, 4:10 p.m. ET

Tigres: Tarik Skubal (3º): Skubal iniciará la búsqueda de su tercer Premio Cy Young de la Liga Americana en forma consecutiva haciendo su tercera apertura al hilo en el Día Inaugural para los Tigres. ¿El último lanzador de los Tigres en hacer al menos tres aperturas consecutivas en el Día Inaugural? Justin Verlander, quien ahora es compañero de equipo de Skubal después de firmar el 10 de febrero un contrato de un año para regresar a los Tigres. Verlander abrió siete campañas consecutivas para Detroit del 2008 al 2014.

Abridor de DET en el Día Inaugural del 2025: Skubal

Padres: Por confirmar

Abridor de SD en el Día Inaugural del 2025: Michael King

Rays contra Cardenales, 4:15 p.m. ET

Rays: Drew Rasmussen (1º): Los Rays han nombrado a Rasmussen como su abridor para el Día Inaugural después de que el serpentinero registrara efectividad de 2.76 en 31 aperturas del 2025, completando un notable regreso de su tercera cirugía en el codo. Rasmussen, quien se sometió a un procedimiento de refuerzo interno para reparar un ligamento colateral cubital desgarrado en el codo derecho en julio del 2023, se vio limitado a 24 presentaciones (12 aperturas) entre el 2023 y el 2024.

Abridor de TB en el Día Inaugural del 2025: Ryan Pepiot

Cardenales: Matthew Liberatore (1º): Liberatore consiguió su primera apertura de por vida en el Día Inaugural en lo que será apenas su segunda temporada como lanzador abridor a tiempo completo. El año pasado, el zurdo de 26 años hizo 29 aperturas y tuvo efectividad de 4.21 en 151.2 entradas. Liberatore está listo para convertirse en el primer zurdo en abrir en el Día Inaugural para los Cardenales desde Donovan Osborne en 1999.

Abridor de STL en el Día Inaugural del 2025: Sonny Gray

Rangers contra Filis, 4:15 p.m. ET

Rangers: Nathan Eovaldi (6to): Eovaldi tomará la pelota en el Día Inaugural de los Rangers por tercera campaña consecutiva, anunció el manager Skip Schumaker el 15 de marzo. El veterano viene de un excelente 2025, con promedio de carreras limpias de 1.73 en 22 aperturas. Los Rangers tenían una elección envidiable entre Eovaldi y Jacob deGrom para abrir la temporada en Filadelfia, pero decidieron que deGrom abrirá el primer partido de Texas en casa el 3 de abril contra los Rojos.

Abridor de TEX en el Día Inaugural del 2025: Eovaldi

Filis: Cristopher Sánchez (1º): Tras una temporada dominante en la que Sánchez terminó segundo en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Nacional, por detrás de Paul Skenes, el talentoso zurdo dominicano hará su primera apertura en el Día Inaugural. En 202.0 episodios la campaña pasada, Sánchez tuvo efectividad de 2.50 y ponchó a 212 bateadores. Zack Wheeler, quien comenzará la campaña en la lista de lesionados, fue el abridor del Día Inaugural en el 2024 y el 2025, mientras que Aaron Nola fue el abridor en los seis juegos inaugurales anteriores.

Abridor de PHI en el Día Inaugural del 2025: Wheeler

D-backs contra Dodgers, 8:30 p.m. ET

D-backs: Zac Gallen (4to): Los D-backs anunciaron el 14 de febrero a Merrill Kelly como su abridor del Día Inaugural, pero el derecho no estará listo para el primer partido de la campaña después de lidiar con una lesión en la espalda durante la pretemporada. En su lugar, Arizona recurre a Gallen, quien hará su cuarta apertura consecutiva en el Día Inaugural después de volver a firmar con Arizona el mes pasado por un año. Gallen será el primer lanzador de los D-backs en hacer cuatro aperturas consecutivas en el Día Inaugural desde Brandon Webb (2006-09).

Abridor de ARI en el Día Inaugural del 2025: Gallen

Dodgers: Yoshinobu Yamamoto (2º): Los Dodgers iniciarán su intento por un tercer título consecutivo de la Serie Mundial exactamente como comenzaron y terminaron su triunfo del 2025: Con Yamamoto en el montículo. El derecho japonés terminó tercero en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada y también fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial después de tener marca de 3-0 y promedio de carreras limpias de 1.02 en 17.2 entradas en el Clásico de Otoño, obteniendo la victoria como abridor en los Juegos 2 y 6 antes de salir del bullpen para cerrar el Juego 7. Ahora, tendrá su segunda asignación consecutiva en el Día Inaugural.

Abridor de LAD en el Día Inaugural del 2025: Yamamoto

Guardianes contra Marineros, 10:10 p.m. ET

Guardianes: Tanner Bibee (1º): Bibee estaba programado para ser el abridor del Día Inaugural de Cleveland la temporada pasada, pero fue descartado debido a un caso de gastroenteritis aguda, lo que obligó al club a irse con Ben Lively a último minuto. Bibee tiene una segunda oportunidad en su primera apertura del Día Inaugural de su carrera, después de liderar el cuerpo de lanzadores de los Guardianes con un récord personal de 182.1 entradas en el 2025 y empatar con Gavin Williams por la mayor cantidad de aperturas (31).

Abridor de CLE en el Día Inaugural del 2025: Lively

Marineros: Logan Gilbert (2º): Ésta es la segunda apertura consecutiva de Gilbert en el Día Inaugural, una hazaña nada despreciable en una talentosa rotación de los Marineros con nombres como Bryan Woo, George Kirby y el dominicano Luis Castillo. En su primera apertura del Día Inaugural el año pasado, Gilbert permitió una sola carrera en 7.0 entradas contra los Atléticos, ponchando a ocho bateadores y permitiendo apenas dos hits (sin bases por bolas). Antes de Gilbert, Castillo había sido abridor en los dos Días Inaugurales anteriores.

Abridor de SEA en el Día Inaugural del 2025: Gilbert

VIERNES, 27 DE MARZO

Atléticos contra Azulejos, 7:07 p.m. ET

Atléticos: Luis Severino (3º): Después de ser nombrado abridor en el Día Inaugural el año pasado por primera vez desde 2018, Severino será el primer lanzador de los Atléticos en hacer aperturas consecutivas en Días Inaugurales desde Kendall Graveman en el 2017 y el 2018. El derecho aún no ha permitido carreras en el Día Inaugural, trabajando 11.2 entradas en blanco en las que ha permitido cuatro hits, otorgado siete bases por bolas y ponchado a 13 bateadores.

Abridor de ATH en el Día Inaugural del 2025: Severino

Azulejos: Kevin Gausman (3º): Gausman será el abridor el Día Inaugural por primera vez en sus cinco temporadas con los Azulejos. Anteriormente, fue el abridor del Día Inaugural para los Orioles en el 2017 y para los Gigantes en 2021, compilando récord de 0-0 y promedio de carreras limpias de 2.25 en 12.0 innings.

Abridor de TOR en el Día Inaugural del 2025: José Berríos

Rockies contra Marlins, 7:10 p.m. ET

Rockies: Kyle Freeland (5to): Freeland abrirá la temporada de Colorado por tercera temporada consecutiva. Su primera apertura en el Día Inaugural en realidad fue en e; 2019 en Miami, cuando obtuvo la victoria y 7.0 siete entradas permitiendo de una sola carrera contra los Marlins. Freeland ya tiene la mayor cantidad de aperturas en el Día Inaugural en la historia de la franquicia de los Rockies.

Abridor de COL en el Día Inaugural del 2025: Kyle Freeland

Marlins: Sandy Alcántara (6to): Los Marlins le darán la pelota al dominicano Alcántara por sexta vez en las últimas siete campaña, extendiendo un récord del club que se mantiene desde hace mucho tiempo: ningún otro lanzador en la historia de los Marlins ha hecho más de tres aperturas en el Día Inaugural (Josh Beckett, 2003-2005; Josh Johnson, 2010-2012).

Abridor de MIA en el Día Inaugural del 2025: Alcántara

Reales en Bravos, 7:15 p.m. ET

Reales: Cole Ragans (3º): Ragans tendrá una tercera oportunidad en el Día Inaugural, después de lanzar en dos derrotas con mala suerte en el 2024 (6 IL, 5 H, 2 CL) y el 2025 (5 IL, 5 H, 3 CL). Será el primer lanzador en hacer tres aperturas consecutivas en el Día Inaugural para los Reales desde que Gil Meche hizo lo mismo del 2007 al 2009.

Abridor de KC en el Día Inaugural del 2025: Ragans

Bravos: Chris Sale (7º): Sale hará su segunda apertura en el Día Inaugural como integrante de los Bravos, habiendo hecho tres para los Medias Blancas (2013-2014, 2016) y otras dos para los Medias Rojas (2018-2019). El zurdo veterano tiene marca de 3-1 con promedio de carreras limpias de 4.00 en su carrera en el Día Inaugural; en su última apertura del 2025, lanzó 5.0 entradas permitiendo tres carreras contra los Padres con una base por bolas y siete ponches.

Abridor de ATL en el Día Inaugural del 2025: Sale