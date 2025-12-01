De la Cruz la botó y Toros vencen Aguilas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Brayan De la Cruz bateó de 4-2, incluido cuadrangular de tres carreras, para que los Toros del Este vencieran ayer por 10-3 a las Aguilas Cibaeñas en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Eloy Jiménez también aportó al triunfo por paliza, con dos hits, incluido doblete, con dos remolcadas y una anotada.

Con la victoria, los Toros tienen ahora récord de 16-15 y se mantienen en la segunda posición del Torneo de Béisbol Invernal, detrás de las Aguilas Cibaeñas, que pese a la derrota, ostentan una impresionante marca de 23 victorias y 7 derrotas, incluyendo un 11-5 en la ruta.

Aaron Sánchez (4-2) se acreditó el triunfo y el derrotado fue Devin Smeltzer (0-1). Sánchez tuvo faena de siete entradas de tres carreras (una inmerecida), seis hits, un boleto y tres ponches. Fue relevado por George Soriano y Jarlin García, quienes mantuvieron controlado los bates de los cibaeños.

B. De La Cruz encabezó la ofensiva taurina con jonrón y cuatro empujadas; Eloy Jiménez se fue de 4-2 con dos impulsadas; J. Oliva dio un sencillo y empujó una; Allan Castro terminó de 4-2 con una producida; Muñoz, Candelario y Ronaldo Hernández pegaron sendos sencillos.