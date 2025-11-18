David Ortiz está de cumpleaños y mañana develará su estrella en la Winston Churchill

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El miembro del Salón de la Fama, David Ortiz esta cumpliendo 50 años de edad y la Fundación Bulevar de las Estrellas anunció que este miércoles 19 de noviembre exaltará a la leyenda del béisbol.

Ortiz develará su estrella durante el acto, que se llevará a cabo en el paseo de la avenida Winston Churchill esquina Victor Garrido Puello, con la presencia de personalidades del quehacer deportivo, musical y cultural.

A continuación, hagamos un breve repaso a la carrera y vida del legendario Big Papi:

David Américo Ortiz Arias, apodado cariñosamente "Big Papi", es considerado el mejor y más productivo bateador designado en la historia de las Grandes Ligas.

Jugó durante 20 temporadas en las Grandes Ligas (MLB) para los Minnesota Twins (1997-2002) y, más prominentemente, los Boston Red Sox (2003-2016).

También es considerado uno de los bateadores más decisivos en la historia de la postemporada y una leyenda de los Red Sox.

Sus mayores logros

Salón de la Fama de Cooperstown: Exaltado en 2022 en su primer año de elegibilidad. Se convirtió en el cuarto pelotero dominicano en ser exaltado a Cooperstown.

Series Mundiales: Ganó 3 Anillos de Serie Mundial con los Red Sox (2004, 2007 y 2013), ayudando a romper la infame "Maldición del Bambino" en 2004.

Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial: Ganó el premio en 2013.

Juegos de Estrellas: Seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas.

Bate de Plata (Silver Slugger): Ganó 7 veces el premio al mejor bateador ofensivo en su posición.

Premio Roberto Clemente (2011): Reconocimiento por su labor social y comunitaria.

Liderazgos: Lideró la Liga Americana en jonrones (2006, 54 HR) y carreras impulsadas (2005, 2006, 2016) en múltiples ocasiones.

Vida privada

Desde que se retiró del béisbol profesional en 2016, David Ortiz ha mantenido una presencia muy visible en el mundo deportivo. Actualmente, "Big Papi" se desempeña como analista de béisbol para transmisiones nacionales en Estados Unidos, donde su carisma y su profunda comprensión del juego lo han convertido en una figura popular en la televisión.

Paralelamente a su carrera televisiva, Ortiz dedica una parte significativa de su tiempo a la filantropía, un compromiso que ha sido una constante a lo largo de su vida. A través de la David Ortiz Children's Fund, continúa su labor vital de brindar asistencia médica y acceso a cirugías vitales a niños que sufren de enfermedades cardíacas, tanto en la ciudad de Boston como en su natal República Dominicana

Incidente que puso su vida en riesgo

Uno de los incidentes más notables ocurrió en 2019, cuando fue víctima de un ataque a tiros en un bar en Santo Domingo. Este suceso conmocionó al mundo del deporte y requirió que Ortiz se sometiera a múltiples cirugías, mostrando una fortaleza impresionante en su recuperación completa.

Más recientemente, en 2021, su matrimonio con Tiffany Ortiz llegó a su fin; sin embargo, ha encontrado estabilidad en una nueva relación y se comprometió con María Yeribel Martínez. La pareja dio la bienvenida a un hijo, Diego, en 2024, sumándose a sus otros hijos y marcando un capítulo de renovación y felicidad en su vida familiar.