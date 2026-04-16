De La Cruz despacha su 6to jonrón en victoria de Rojos

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Cincinnati8

San Francisco3

CINCINNATI .AP. Sal Stewart conectó un par de jonrones de tres carreras para un récord personal de seis impulsadas, Eugenio Suárez y Elly de la Cruz también pegaron vuelacercas, y los Rojos de Cincinnati vencieron 8-3 a los Gigantes de San Francisco.

Para el dominicano De La Cruz fue su sexto cuadrangular de la campaña en cuatro turnos que agotó. Por los Gigantes, los dominicanos Rfael Devers de 4-2 con una anotada. Willy Adames de 4-0.

San Luis5

Cleveland3

SAN LUIS .AP. Nathan Church conectó tres hits, Alec Burleson impulsó dos carreras y Jordan Walker amplió a 11 juegos su racha de imparables, con lo que los Cardenales de San Luis doblegaron 5-3 a los Guardianes de Cleveland.

Por Cleveland, los dominicanos José Ramírez de de 4-0 con una anotada. Angel Martínez de 2-0. Juan Brito de 4-0.

Arziona8

Orioles5

BALTIMORE .AP. Adrián Del Castillo conectó un jonrón de dos carreras en el décimo inning y acabó la tarde con cinco impulsadas para liderar a los Diamondbacks de Arizona a una victoria 8-5 sobre los Orioles de Baltimore.

Por Arizona, los dominicanos Ketel Marte de 5-1. Geraldo Perdomo de 4-1.

Por los Orioles, el dominicano Leody Taveras de 2-1 con una anotada.

Piratas2

Nacionales0

PITTSBURGH .AP. Carmen Mlodzinski permitió dos hits a lo largo de seis entradas, la actuación más prolongada en su carrera, y los Piratas de Pittsburgh superaron 2-0 a los Nacionales de Washington.

Por los Nacionales, los dominicanos Luis García Jr. falló en dos turnos; Nasim Núñez de 1-0. José Tena de 1-0.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 4-0. Marcell Ozuna de 4-1 con una empujada.

Detroit2

Kansas City1

DETROIT .AP. El dominicano Wenceel Pérez conectó un jonrón que puso a los Tigres de Detroit al frente en la octava entrada y les dio su quinta victoria consecutiva, al derrotar a los Reales de Kansas City 2-1.

El dominicano Pérez bateó de 1-1.

Yankees5

Angelinos4

NUEVA YORK. Aaron Judge despachó su séptimo jonrón en la victoria de los Yankees de Nueva York 5-4 sobre los Angelinos de Los Angeles.

El dominicano Luis Gil tiró cinco entradas de cuatro carreras, cinco hits, con dos boletos y cinco ponches.

Bravos6

Miami3