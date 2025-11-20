El delicado estado de salud del lanzador dominicano Antonio Jiménez: lo que se sabe hasta ahora

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Antonio Jiménez, lanzador relevista dominicano de 24 años de la organización de los Gigantes de San Francisco, sufrió un accidente automovilístico el lunes en la República Dominicana.

Jiménez fue una de las cuatro personas involucradas en el accidente en el que una camioneta chocó con dos motocicletas. Tres hombres, identificados como Alfredo García, Israel Carpio y Víctor de Jesús, fallecieron en el lugar del accidente.

Según los informes, Jiménez sufrió fracturas en el fémur y la columna vertebral y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece en cuidados intensivos.

“Estamos al tanto del trágico accidente automovilístico en el que se vio involucrado uno de nuestros jugadores, Antonio Jiménez, y estamos recabando más información”, declaró la organización de los Giants en un comunicado al Daily Mail.

Antonio Jiménez estaba cerca de las Grandes Ligas

Jiménez no figura entre los 30 mejores prospectos de los Giants en MLB Pipeline, pero pasó la temporada 2025 en Triple-A Sacramento. En 29 juegos, registró una efectividad de 3.55 y un promedio de 11 ponches por cada nueve entradas. El lanzador zurdo aún no ha debutado en las Grandes Ligas.

Regresó a la República Dominicana este invierno para jugar con los Toros del Este de LIDOM, con quienes ha tenido dos apariciones hasta el momento. La temporada 2025-26 fue su segunda temporada consecutiva de béisbol invernal con los Toros.