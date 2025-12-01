Dirigente NY sale en defensa de Karl Towns

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Karl-Anthony Towns, delantero centro All-Star de los New York Knicks, tuvo una excelente primera temporada con el equipo tras ser adquirido de los Minnesota Timberwolves a cambio del alero Julius Randle, el base Donte DiVincenzo, el alero Keita Bates-Diop y una selección de primera ronda del draft de 2025.

Towns promedió 24,4 puntos y 12,8 rebotes por partido, su mejor marca personal, la temporada pasada, lo que le valió ser seleccionado para el Tercer Equipo Ideal de la NBA.

Este impresionante comienzo debería inspirar confianza tanto a los aficionados de los Knicks como a los del baloncesto.Sin embargo, esta temporada, Towns ha tenido dificultades para mantener la eficiencia de tiro del año pasado, promediando un 33% en triples, el peor de su carrera, lo que representa una caída significativa respecto a su impresionante 42% de la temporada anterior.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown, quien debuta en el equipo, habló sobre la mala racha de tiro de su pívot en comentarios recientes, recordando a los aficionados que los contratiempos son parte del crecimiento y la mejora.

"Creo que la mayor parte del año ha tenido muy buenas oportunidades y es un gran tirador", dijo Brown.

"Va a llegar, estoy de acuerdo, se equilibrará (a lo largo de la temporada) si sigue teniendo las oportunidades que ha tenido hasta ahora".

En respuesta a las dificultades previas de Towns, Brown destacó su creciente comodidad, que se puso de manifiesto más tarde esa noche cuando Towns explotó con 37 puntos, con un 70% de acierto en tiros de campo.

Estos momentos resaltan su capacidad para recuperarse y demostrar su talento, inspirando a los aficionados a mantenerse optimistas sobre su progreso.

En su mejor partido de la temporada contra los Miami Heat, Towns estuvo imparable hasta anotar 39 puntos.

"Tuve treinta y uno en la primera mitad, pero no me sentí realmente en la zona", dijo. He tenido días en los que me sentía como si llevara 44 puntos en la primera mitad y 32 en el tercer cuarto en San Antonio. En esos días me sentía como si estuviera en la zona”.