Domínguez pega HR y dos dobles para los Yanquis

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Yanquis11

Baltimore3

NUEVA YORK. AP. El dominicano Jasson Domínguez conectó un jonrón de dos carreras y un doble impulsor en una octava entrada de siete anotaciones, y los Yankees de Nueva York arrollaron ayer domingo 11-3 a los Orioles de Baltimore para conseguir su 13ª victoria en 15 juegos.

Aaron Judge pegó su 13er jonrón en la tercera entrada ante el novato de Baltimore Trey Gibson para darle a los Yankees una ventaja de 3-1 e igualar a Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, en el liderato de las Grandes Ligas en cuadrangulares.

Domínguez, que disputaba su quinto juego desde que fue llamado de Scranton/Wilkes-Barre de la Triple-A, abrió la sexta con un doble hacia el jardín izquierdo ante Grant Wolfram.

Domínguez disparó un jonrón a las gradas del jardín derecho ante Andrew Kittredge para poner el marcador 6-3. Fue el primer jonrón de Domínguez desde el 25 de agosto contra Washington, y cerró la entrada con otro doble.

Piratas1

Cincinnati0

PITTSBURGH. AP. El dominicano Oneil Cruz conectó un sencillo que para desempatar el juego en la parte baja de la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh vencieron el domingo 1-0 a los Rojos de Cincinnati para completar la barrida de la serie.

El dominicano Gregory Soto (3-0) consiguió los últimos cuatro outs después de tomar el relevo tras una actuación brillante del abridor Braxton Ashcraft.

Nacionales3

Milwaukee2

WASHINGTON. AP. (El dominicano) Nasim Nuñez conectó un par de sencillos productores de carrera, CJ Abrams pegó dos hits y anotó dos veces, y los Nacionales de Washington vencieron 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee el domingo para evitar una barrida de tres juegos.

El domimicano José Tena conectó un triple impulsor para Washington, que mejoró a 4-12 en el Nationals Park.

Minnesota4

Toronto3

MINNEAPOLIS. AP. Andrew Morris lanzó 3 2/3 entradas sin permitir carreras como relevista del abridor Joe Ryan, quien salió por molestias en el codo, y los Mellizos de Minnesota resistieron para vencer 4-3 a los Azulejos de Toronto el domingo y dividir una serie de cuatro juegos.

Por Toronto, los dominicanos Jesús Sánchez, de 5-3 y Vladimir Guerrero Jr., de 5-2, con una anotada.

Bravos11

Colorado6

DENVER. AP. Jonah Heim conectó un jonrón, un doble y remolcó cinco carreras; el dominicano Jorge Mateo también pegó un cuadrangular, y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo 11-6 a los Rockies de Colorado.

Atlanta colocó al estelar jardinero derecho venezolano Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva izquierdo antes del juego.

Padres4

Medias Blancas3

SAN DIEGO. AP. Xander Bogaerts conectó un sencillo de la ventaja en la octava entrada, el dominicano Miguel Andújar y Manny Machado pegaron jonrones y los Padres de San Diego vencieron 4-3 a los Medias Blancas de Chicago el domingo para cortar una racha de cuatro derrotas.

El dominicano Ramón Laureano recibió una base por bolas para abrir la octava, se robó la segunda base y avanzó a tercera con un sencillo de Jackson Merrill. Por San Diego, Machado, jonrón y sencillo; Andújar, cuadrangular y Laureano, de 3-0, una base por bolas y una anotada.

Oakland7

Cleveland1

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. AP. Colby Thomas, Zack Gelof y Tyler Soderstrom conectaron jonrones para respaldar una sólida apertura de Aaron Civale, y los Atléticos vencieron 7-1 a los Guardianes de Cleveland para evitar una barrida en la serie. Chicago8

Arizona4

CHICAGO. AP. Michael Busch conectó un triple de tres carreras y un elevado de sacrificio, y los Cachorros de Chicago vencieron 8-4 a los Diamondbacks de Arizona el domingo para lograr su quinta victoria consecutiva.

El venezolano Moisés Ballesteros pegó un jonrón mientras Chicago mejoró a 15-3 en sus últimos 18 juegos. Matthew Boyd (2-1) lanzó seis entradas en las que permitió dos carreras.

Kansas City4

Seattle1

SEATTLE. AP. Vinnie Pasquantino anotó la carrera de la ventaja en una cuarta entrada de tres carreras y los Reales de Kansas City limitaron a apenas cuatro hits para imponerse el domingo 4-1 a los Marineros de Seattle.

Kris Bubic (3-1) lanzó siete entradas, permitió cuatro hits y una carrera limpia, y ponchó a siete para completar una barrida de tres juegos.

La única carrera de Seattle llegó en la tercera, cuando el venezolano Leo Rivas anotó gracias a un rodado de selección del fildeador de Josh Naylor.

El abridor dominicano de los Marineros, Luis Castillo (0-3), dio base por bolas a Carter Jensen con las bases llenas para empatar el juego.

Después, Isaac Collins elevó una pelota al jardín central para que el venezolano Salvador Pérez anotara desde tercera, mientras Pérez apenas superó el tiro al plato del dominicano Julio Rodríguez.

En seis entradas, Castillo permitió cuatro carreras limpias con seis hits y dos bases por bolas, además de cinco ponches.

Houston3

Boston1

BOSTON. AP. Cam Smith conectó un sencillo de dos carreras con dos outs contra el Monstruo Verde en la décima entrada, y los Astros de Houston vencieron 3-1 a los Medias Rojas de Boston el domingo para quedarse con la serie. El dominicano Bryan Abreu (1-2) trabajó dos entradas para llevarse la victoria.

Tampa2

Gigantes1

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. AP. El mexicano Jonathan Aranda conectó un sencillo que dejó en el terreno en la 10ª entrada, y los Rays de Tampa Bay vencieron 2-1 a los Gigantes de San Francisco el domingo para completar una barrida de tres juegos.