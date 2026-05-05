Elly pega de 4-3; Judge despacha su 14mo jonrón

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Cubs5

Rojos4

CHICAGO. Michael Conforto bateó jonrón solitario para romper un empate 4-4 y dejar en el terreno a los Rojos de Cincinnatien la victoria de los Cachorros de Chicago 5-4.

Los Cachorros llegaron perdiendo 4-3 al noveno, pero su ofensiva produjo dos anotaciones para ganar el partido.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz pegó de 4-3.

Yankees12

Orioles1

NUEVA YORK .AP. Aaron Judge puso a Nueva York al frente en la primera entrada con su 14to jonrón, el mayor total de las Grandes Ligas, como parte de una noche de cuatro carreras impulsadas, y los Yankees arrollaron 12-1 a los Orioles de Baltimore para completar la barrida de cuatro juegos y lograr su 14ta victoria en 16 partidos.

Judge conectó con cuenta llena de Shane Baz (1-3) hacia el bullpen de los Yankees en el jardín derecho-central para una ventaja de 2-0, y añadió un sencillo de dos carreras en una octava entrada de seis anotaciones ante Lou Trivino, quien debutó con los Orioles.

Judge lidera las Grandes Ligas con seis jonrones en la primera entrada este año y suma 91 en su carrera, solo por detrás de los 126 de Babe Ruth y los 103 de Mickey Mantle entre los Yankees. Este fue el 53mo cuadrangular de Judge en 124 juegos contra los Orioles

Nueva York (24-11), el mejor de la Liga Americana, quedó 13 juegos por encima de .500, su máximo de la temporada, y superó a los Orioles 39-10 en la serie.

Por los Orioles, los dominicano Samuel Basallo de 4-0. Leudy Taveras de 3-1. Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 4-2, con una anotada y una empujada.

Kansas City6

Cleveland2

KANSAS CITY, Missouri.AP. Michael Wacha necesitó apenas 79 lanzamientos para completar siete sólidas entradas y Bobby Witt Jr. conectó un jonrón para impulsar un cuarto inning de cuatro carreras para que los Reales de Kansas City vencieran 6-2 a los Guardianes de Cleveland.

Jac Caglianone también se voló la cerca por los Reales, que atraviesan un gran momento y han ganado cuatro seguidos y ocho de 10. Nick Loftin conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la cuarta para darle a Kansas City una ventaja de 4-2.

Por Cleveland, los dominicano José Ramírez de 4-1. Angel Martínez de 2-1.

San Luis6

Milwaukee3

SAN LUIS .AP. Kyle Leahy lanzó cinco entradas y un tercio en las que permitió una carrera, el panameño Iván Herrera impulsó tres carreras y los Cardenales de San Luis vencieron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Leahy (4-3) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas, mientras permitió seis hits. Riley O’Brien sacó los dos últimos outs y consiguió su décimo salvamento de la temporada.

Boston5

Detroit4

DETROIT .AP. Payton Tolle lanzó siete entradas en las que permitió dos carreras, Jarren Durán conectó un jonrón de tres carreras y los Medias Rojas de Boston aprovecharon una séptima entrada de cinco carreras para vencer 5-4 a los Tigres de Detroit.

Tolle (1-1) ponchó a ocho, al permitir dos carreras, un hit y una base por bolas, para ayudar a los Medias rojas a llevarse el primer juego de la serie y conseguir su primera victoria de la temporada.

El cubano Aroldis Chapman lanzó una novena entrada sin hits para lograr su séptimo salvamento de la temporada y el 373 de su carrera.

El mexicoamericano Durán se fue de 5-3 e impulsó tres carreras, y el venezolano Wilyer Abreu y Marcelo Mayer, también de ascendencia mexicana, terminaron ambos con carreras impulsadas en una noche de 12 imparables para Boston.

Los Tigres abrieron la pizarra en la sexta entrada con un sencillo de dos carreras de Matt Vierling. Vierling llegó a base por una jugada de selección tras un mal tiro del antesalista venezolano Andruw Monasterio por encima del receptor, lo que permitió anotar a Colt Keith y Jahmai Jones para tomar ventaja de 2-0.

Por Detroit, el dominicano Wenceel Pérez de 4-0.

Filis1

Marlins0

MIAMI .AP. Bryce Harper conectó un jonrón, un doble y un sencillo, Aaron Nola trabajó seis sólidas entradas y los Filis de Filadelfia vencieron 1-0 a los Marlins de Miami.

El cubano Adolis García tuvo dos hits por los Filis, que ganaron tres de cuatro juegos en Miami y mejoraron a 6-1 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Nola (2-3) se recuperó tras dos aperturas consecutivas complicadas, al permitir cinco imparables y ponchar a cinco.

Por los Marlins, el dominicano Otto López de 4-1.

Rays5

Azulejos1

ST. PETERSBURG, Florida,AP. Ryan Vilade conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Taylor Walls añadió un sencillo de dos carreras en la sexta y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes 5-1 a los Azulejos de Toronto.

Tampa Bay ha ganado cuatro juegos consecutivos y 10 de sus últimos 11.

El mexicano Jonathan Aranda se fue de 5-3 con una carrera anotada, un día después de conectar un sencillo en la décima entrada para coronar una tarde de 5-4 y completar una barrida de tres juegos sobre los Gigantes.

Por Toronto, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-1 con una empujada. Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 3-0 con una anotada.

Mets4

Colorado2

DENVER .AP. Carson Benge conectó un jonrón abriendo la sexta entrada para el primer hit de Nueva York contra Tomoyuki Sugano, y los Mets vencieron4-2 a los tambaleantes Rockies de Colorado en un juego adelantado tres horas para evitar posibles condiciones de lluvia.

Mark Vientos añadió un sencillo de dos carreras para los Mets, que tienen marca de 3-1 en una gira de nueve juegos después de perder 17 de 20 en total. Benge también evitó una carrera con una atrapada en zambullida en el jardín central.

Por los Mets, los dominicanos Juan Soto de 3-0 con una anotada. Mark Vientos de 4-1 con dos empujadas.

Dodgers8

Astros3

HOUSTON. Kyle Tucker y Freddie Freeman empujaron dos vueltas cada uno en la victoria de los Dodgers de Los Angeles 8-3 sobre los Astros de Houston.

Por los Dodgers, el dominicano Teóscar Hernández de 5-1.