Eloy, Alcántara y De La Cruz pegan jonrones triunfo Toros

Con dos espesos rally de tres vueltas en el tercero y cuatro en la sexta, los Toros del Este vencieron 10-6 a los Gigantes del Cibao, en la continuación del Todos contra Todos del Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Francisco Micheli de esa ciudad.

Eloy Jiménez con cuadrangular de tres vueltas en el tercero y Sergio Alcántara con jonrón de dos carreras fueron los artífices en esos episodios en la ofensiva taurina para su victoria.

Para los romanenses fue su quinto triunfo contra dos derrotas para continuar firmes en el segundo lugar de la serie semifinal en busca de alcanzar su pase a la gran final.

De su lado, los Gigantes sufrieron su séptimo revés al hilo para mantenerse en el oscuro y frío sótano.

La victoria correspondió para el abridor zurdo Enny Romero (1-0) al tirar cinco entradas de tres vueltas, cuatro imparables, con un boleto y tres ponches.

Perdió Cristopher Molina (0-1), quien fue castigado con cuadra anotaciones, con tres imparables.

Los Gigantes tomaron el control del juego 3-0 en la alta del tercero por cuadrangular de tres carreras de Francisco Mejía.

Pero los Toros ripostaron por el cuadrangular de Jiménez, y luego Alcántara la botó en el sexto para poner el partido 8-3.

Los Gigantes descontaron en el séptimo por doble empujador de dos vueltas de Ismael Munguia.

Pero en el cierre de ese mismo inning Bryan De La Cruz despachó jonrón solitario para poner el juego 9-5. Por los Gigantes, Gustavo Núñez de 5-3; Mejía bateó su jonrón y Munguia su doble. Por los Toros, Jiménez, Alcántara y De La Cruz sus jonrones.