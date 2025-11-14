Emmanuel Clase se declara inocente, pero tuvo que pagar esta jugosa cantidad de fianza

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El lanzador dominicano Emmanuel Clase, estrella de los Cleveland Guardians en las Grandes Ligas, se declaró inocente este jueves ante un tribunal federal de Brooklyn, donde enfrenta cargos por presunta participación en un esquema de manipulación de lanzamientos vinculado a apuestas deportivas en vivo.

Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, Clase habría aceptado sobornos de dos apostadores dominicanos a cambio de alterar la velocidad o ubicación de sus envíos durante partidos oficiales, con el objetivo de beneficiar apuestas en tiempo real conocidas como prop bets. Las autoridades estiman que estas maniobras generaron más de 460 mil dólares en ganancias ilícitas para los involucrados.

El jugador, de 27 años, fue arrestado en el aeropuerto John F. Kennedy tras llegar en un vuelo desde República Dominicana. Durante su comparecencia, se le impuso una fianza de 600 mil dólares, entregó su pasaporte y se le ordenó limitar sus viajes a Nueva York y Ohio, además de abstenerse de apostar y someterse a monitoreo por GPS