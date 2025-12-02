Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentan juicio en mayo por caso de juego

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, enfrentan un juicio en mayo por cargos federales de aceptar sobornos para ayudar a los apostadores a apostar en sus lanzamientos.

El juez de distrito de EE. UU., Kiyo Matsumoto, anunció el martes que la selección del jurado comenzará tentativamente el 4 de mayo en el tribunal federal de Brooklyn, y que el juicio comenzará la semana siguiente o antes.

El fiscal federal adjunto, Sean Sherman, declaró al juez en la breve audiencia que la fiscalía anticipa que el juicio podría durar dos semanas.

Añadió que ambas partes han estado en conversaciones desde que los lanzadores fueron arrestados el mes pasado, pero que aún no han abordado un posible acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio.

Matsumoto propuso inicialmente una fecha de juicio en febrero, pero la fiscalía y los abogados defensores presionaron para que comenzara en la primavera.

Sherman indicó que la fiscalía comenzó a proporcionar a los abogados defensores pruebas y otros materiales esta semana en anticipación del juicio, incluyendo cientos de gigabytes de archivos extraídos de varios dispositivos electrónicos.

Clase, Ortiz y sus abogados se negaron a hacer declaraciones fuera de la sala. Deben regresar a la corte el 15 de enero.

Ambos se encuentran en libertad bajo fianza desde que se declararon inocentes el mes pasado de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en competiciones deportivas mediante sobornos.

Los abogados de los hombres han negado los cargos. El abogado de Ortiz ha sostenido que los pagos entre su cliente y particulares en la República Dominicana se destinaron a actividades legales, no a sobornos.