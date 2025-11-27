Escogido derrota 6-3 a Estrellas Orientales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Estrellas 3 Escogido 6

Santo Domingo.

Los Leones del Escogido derrotó anoche seis vueltas por tres a las Estrellas Orientales en un choque celebrado en el Estadio Quisqueya. El ataque ofensivo de los triunfadores fue guiado por Junior Lake, quien remolcó dos vueltas con un triple, mientras que Erick González se fue de 3-2. Ganó R. Muñoz. El abridor de los Leones, Travis Larkins, trabajó en 4.1 entradas, permitió cinco hits y otorgó una bases por bola. La única vuelta verde vino gracias a un jonrón de Francisco Peña en el 8vo. Abraham Almonte remolcó dos con un doble en el 9no.

De su lado, por las Estrellas inició Ja González, quien cargó con el fracaso, laboró en cuatro episodios, le pegaron dos hits, le fabricaron dos carreras, dio dos boletos gratis y ponchó a tres. Por las Estrellas, Tapìa, Mungia y Lester dieron un hit cada uno ante los envíos de los pitchers de los Leones. El escogido tiene marca de 12-16 en lo que va de la pelota invernal.