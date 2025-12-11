Estrellas dejan en el terreno al Escogido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Josh Lester despachó cuadrangular de dos carreras en el cierre del noveno inning para que las Estrellas Orientales dejaran en el terreno a los Leones del Escogido, equipo al que derrotaron con pizarra de 6-4 en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Con el triunfo, los verdes detuvieron una racha de cuatro derrotas seguidas y dejan su récord en 17-23 en el Torneo de Béisbol Invernal Dominicano, dedicado a don Juan Marichal.

La escuadra con sede en San Pedro de Macorís abandona, además, el sótano y sube a la quinta posición, a un juego del clasificatorio cuarto lugar, que comparten los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao.

Los Leones descendieron al último lugar, ahora con 17-22, medio juego detrás de las Estrellas.