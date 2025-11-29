¿Por qué las Estrellas Orientales despidieron a Fernando Tatis como su mánager?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN NPEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas despidieron a Fernando Tatis como su mánager, anunció el equipo de la enseña verde por medio a un despacho de prensa.

El combinado con sede en San Pedro de Macorís manifestó que para su directiva fue difícil la decisión de separar a Tatis de sus filas, en las cuales éste sembró un gran liderazgo.

No obstante, luego de sus más recientes declaraciones públicas sobre el equipo, sobre la actitud de los jugadores y sobre la magnitud del interés de éstos en ganar partidos, prominentes integrantes del club manifestaron su inconformidad con esas declaraciones.

El disgusto de un significativo número de los jugadores, ante las declaraciones de Tatis, ha hecho pensar a la directiva que su gran liderazgo está en entredicho en estos momentos, aseguran las Estrellas en su despacho de prensa.

Ante esa situación, las Estrellas entienden que ninguna organización puede alcanzar sus objetivos de triunfo, bienestar y progreso si sus líderes no son vistos como tales por sus dirigidos.

Ante la duda respecto a si, luego de las declaraciones mencionadas y la actitud que han asumido los jugadores como reacción a éstas, el liderazgo de Tatis se mantiene como para obtener los mejores resultados de los jugadores, la directiva del club ha decidido terminar la relación de trabajo con quien consideran es un símbolo de la organización, cuyo legado y consideración se siente obligada a preservar.

Por ello, también la directiva de las Estrellas ha decidido no poner en riesgo ganar el actual campeonato, meta difícil de alcanzar ante la situación de disgusto que han generado las que considera desafortunadas declaraciones de quien hasta hoy fue su mánager.

En lugar de Tatis, y de manera interina, las Estrellas nombraron como mánager al actual coach de banca, Carlos Paulino, para quien la de la ocasión será su primera experiencia como mánager de un equipo de béisbol profesional.

Las Estrellas (13-18) ocupan la última posición (sexta) del actual torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

No obstante, están a la distancia de un juego de Leones del Escogido (13-16) y Tigres del Licey (13-6), ocupantes de los últimos dos puestos que darían derecho a pasar al Round Robin o Serie Semifinal.

Entre esos dos equipos (Licey y Escogido) y las Estrellas, en la tabla de lugares, están los Gigantes del Cibao (12-6), medio juego por delante del equipo verde.

Los líderes del campeonato son las Águilas Cibaeñas (22-6). En segundo lugar están los Toros del Este (14-15), dos juegos por encima de las Estrellas.