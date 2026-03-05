¡Éxito total! República Dominicana ganó y empató el segundo juego

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La selección que representará a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol finalizó con una victoria y un empate ayer la serie de dos partidos que protagonizó con los Tigres de Detroit en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Ambos encuentros, celebrados a casa llena en el emblemático parque de pelota, sirvieron de fogueos para la escuadra dominicana, la cual inicia su participación en el clásico mañana con un partido frente a la representación de Nicaragua.

En el primer choque, efectuado el pasado martes, la artillería quisqueyana puso de manifiesto su poder ofensivo, al conectar 19 imparables, incluido tres jonrones, para vencer a Detroit por 12-4.

Juan Soto al conectar su jonrón de ayer, en la quinta entrada del partido frente a los Tigres de Detroit para aumentar la ventaja, 3-1, de la selección dominicana. HOY/ Alberto Calvo

Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero se combinaron para despachar tres jonrones seguidos y poner a vibrar el Estadio Juan Marichal, el cual recibió por primera vez a su selección de béisbol.

Ayer, en el mismo escenario, los dominicanos empataron con Detroit por 4-4. Otra vez, Juan Soto fue figura clave, al remolcar las tres primeras vueltas del equipo dominicano, con triple de dos carreras y jonrón solitario.