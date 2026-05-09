Fallece Bobby Cox, legendario mánager de los Atlanta Braves y miembro del Salón de la Fama

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Bobby Cox, histórico dirigente de los Atlanta Braves y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, falleció este sábado a los 84 años, dejando un legado imborrable en las Grandes Ligas.

El mánager, nacido en Tulsa, Oklahoma, condujo a los Braves a 14 títulos divisionales consecutivos y al campeonato de la Serie Mundial de 1995, consolidando una de las dinastías más recordadas del béisbol moderno. Su carrera como estratega incluyó también un paso por los Toronto Blue Jays, donde logró el primer título divisional de esa franquicia.

Con más de 2,500 victorias en su historial, Cox ocupa el cuarto lugar entre los dirigentes con más triunfos en la historia de las Mayores. Su estilo apasionado y temperamental lo llevó a establecer un récord de expulsiones, pero también a ganarse el respeto de jugadores y fanáticos por su cercanía y liderazgo humano.

Bajo su dirección, figuras como Chipper Jones, Tom Glavine, John Smoltz y Greg Maddux alcanzaron su máximo nivel, convirtiéndose en pilares de la organización y en referentes del béisbol. En 2014, Cox fue exaltado al Salón de la Fama junto a Maddux y Glavine, un reconocimiento a su impacto en el deporte.

Los Braves retiraron su número 6 tras su retiro en 2010, y hoy lo recuerdan como “el mejor mánager que jamás haya vestido el uniforme del equipo”. Exjugadores y fanáticos han expresado su pesar, destacando no solo sus logros deportivos, sino también su calidad humana.