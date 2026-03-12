¡Fanáticos se gozaron juego en la Plaza SD!

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Cientos de fanáticos del béisbol que les dan seguimiento al Clásico Mundial de Béisbol que se celebra en Miami, donde está el equipo dominicano, se congregaron anoche en la Plaza Santo Domingo para presenciar el “choque de invictos” del Grupo D, entre Venezuela y la República Dominicana.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien preparó el espacio para ver el juego en pantalla gigante, declaró que estaba muy feliz y contenta con ver a miles de dominicanos apoyando su equipo.

Mejía dijo que esta experiencia la llenó de felicidad al ver a familias completas llegar a la Plaza a apoyar a sus jugadores. “Fue algo extraordinario”, agregó. Mientras Francisco Camacho, exministro de Deportes, dijo que la dominicanidad estuvo en su punto más alto y Carolina dio un “batazo por los 411”, llevando esa actividad a la Plaza. Lo acompañó Miguel Camacho.

