Fernando Tatis: “No tiene precio representar a República Dominicana”

Fernando Tatis Jr. considera que no hay nada más importante para un atleta que representar con orgullo y dignidad a su país.

“Aquí no hay ego ni millones, aquí lo que hay es un país que se llama República Dominicana, que está por encima de todo y que las vamos a representar con orgullo”, sostuvo Tatis Jr., jugador estelar de los Padres de San Diego en el béisbol de las Grandes Ligas.

“Es muy bonito lo que estamos viviendo, porque representar al país tiene un sabor muy especial”, añadió.

Destacó que la escuadra que se ha logrado estructurar por República Dominicana resulta motivador y que los pone a soñar con la posibilidad de darle a República Dominicana el título de campeón en el clásico mundial que inicia desde mañana y se extenderá hasta el 17 de este mes.

Tatis Jr. recordó que será la primera ocasión que representará a su país en el clásico, lo que no pudo en la edición anterior debido a una lesión.

“La calidad de los jugadores que integran nuestra selección nos hace pensar en grande. Aunque he jugado en el país y he sido campeón con las Estrellas, ser parte de este grupo representa una experiencia diferente”, planteó el destacado jardinero derecho.

Expuso que no pudo estar con República Dominicana en la edición anterior por temas de lesiones, pero que el tiempo de Dios es perfecto y que la oportunidad de poder hacerlo ahora es una razón para aprovecharla al máximo.

“Es algo muy especial estar junto a los mejores peloteros dominicanos, poder jugar en nuestro país es un privilegio, porque es la oportunidad para que nos puedan ver en nuestra tierra y el enfoque seguirá siendo traer el título de campeón del clásico”.