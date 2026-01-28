Fiesta roja: así celebró el Escogido el campeonato y las reacciones que dejó

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Estadio Quisqueya se vistió de rojo la noche del martes tras la victoria de los Leones del Escogido, que conquistaron su corona número 18 y se proclamaron bicampeones del béisbol invernal dominicano al vencer 1-0 a los Toros del Este. Ahora, el conjunto escarlata se prepara para ir en busca del título de la Serie del Caribe.

Banderas ondeando, trompetas sonando, saltos de alegría y una ovación constante que gritaba “¡Escogido!” marcaron el ambiente en el Quisqueya tras el out final que selló el campeonato.

Niños bailando, adultos tocando tamboras y trompetas y una fanaticada entregada celebraron a ritmo de júbilo, confirmando que, como dice el refrán, “el que gana es el que goza”.

Sócrates Brito fue el encargado de cerrar el partido y ponerle firma a la victoria escarlata con el out final, desatando la euforia en las gradas.

Tras el triunfo, el director ejecutivo de los Leones del Escogido, José Miguel Bonetti, destacó el valor especial de este campeonato y respaldó al equipo ante quienes dudaron de su capacidad para alzarse con el título.

“Este campeonato tiene un significado especial”, afirmó.

Por su parte, el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Final, Alcides Escobar, expresó su disposición de representar al país en la Serie del Caribe.

“Con gusto iría, si me dejan ir, a representar a los Leones del Escogido en la Serie del Caribe”, señaló.

“Ganar en la pelota de invierno es súper importante porque estás con tu familia. Este es un logro que tomo muy en serio y que pongo en mi vitrina”, agregó el pelotero.

Con este nuevo campeonato, los Leones del Escogido se consolidan como el tercer equipo más ganador del béisbol invernal dominicano, solo por detrás de los Tigres del Licey (24 títulos) y las Águilas Cibaeñas (22).

El Escogido consiguió su cuarta victoria frente a los Toros del Este en una serie final pactada al mejor de siete partidos, que quedó definida en cinco encuentros (4-1).