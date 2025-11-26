Framber Valdez: ¿dónde podría firmar el codiciado lanzador dominicano?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El dominicano Framber Valdez rechazó el martes la oferta calificada de un año y $22.05 millones de los Astros de Houston, según confirmó una persona con conocimiento de la decisión, un resultado esperado para el zurdo agente libre.

Como uno de los mejores lanzadores abridores en el mercado de agentes libres, Valdez está listo para buscar un gran contrato multianual este invierno.

Valdez, quien cumplirá 32 años la próxima temporada, ocupa el primer lugar entre todos los abridores calificados de las Grandes Ligas en victorias, quinto en entradas lanzadas, tercero en aperturas de calidad y noveno en victorias por encima del reemplazo de FanGraphs desde el inicio de la temporada 2021.



A continuación, veamos que equipos podrían perseguir los servicios de Framber Valdez.

Blue Jays de Toronto

Toronto tuvo una carrera impresionante hacia la Serie Mundial a pesar de ubicarse en el décimo lugar de la Liga Americana en efectividad de rotación y en el decimocuarto en jonrones permitidos, y mientras que los Blue Jays regresarán a los lanzadores diestros Trey Yesavage, Kevin Gausman, Shane Bieber y José Berríos.

Mets de New York

Los Mets no han estado muy interesados en firmar grandes contratos de agentes libres con abridores bajo la dirección de David Stearns, pero tras perderse los playoffs la temporada pasada, todo está en juego para Nueva York.

Los abridores de los Mets lanzaron la tercera menor cantidad de entradas de cualquier equipo de la Liga Nacional la temporada pasada, por lo que incorporar a un jugador de gran rendimiento con un sólido historial podría ser la solución perfecta.

Gigantes de San Francisco

Los Gigantes necesitan varios lanzadores titulares este invierno, y el conjunto de habilidades de Valdez (sinkers, cutters, contacto débil y cero pánico) juega como si fuera un partido en casa para mayo.

Logan Webb cubre la personalidad del cuerpo de lanzadores, pero emparejar a Webb con un zurdo resistente que reduce el daño en lugar de sobrevivirlo es la solución más fácil para San Francisco en la temporada baja.

Además, Oracle Park podría ser estadio ideal para un lanzador como Valdez

Cubs de Chicago

Tras la liberación de Shota Imanaga como agente libre, los Cubs buscan otro abridor para liderar la rotación. Valdez aportaría a Chicago —que solo tuvo dos lanzadores que superaron las 150 entradas en 2025— un especialista en rodados que consume entradas y podría aprovechar la sólida defensa del cuadro interior de los Cubs.