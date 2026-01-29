¿Por qué ganó el Escogido? Citan claves que dieron con triunfo a los Leones

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El bateo situacional, el gran trabajo del pitcheo relevista y la velocidad fueron las claves para que los Leones del Escogido conquistaran su segunda corona en forma consecutiva y la número 18 en la historia de la franquicia.

Los Leones, quienes tuvieron como gerente general a Carlos Peña y como su dirigente campeón a Ramón Santiago, representarán a la República Dominicana en la Serie del Caribe Jalisco 2026, donde defenderán el título obtenido el año pasado en México.

Ramón Santiago obtuvo 16 triunfos en la postemporada, uniéndose a Ken Oberkfell (2011-12) y Bruce Fields (2000-01) como los únicos mánagers del conjunto con esa cantidad de victorias en playoffs.

El antesalista venezolano Alcides Escobar resultó electo Jugador Más Valioso de la serie final, tras batear para .333 con un jonrón, cinco carreras empujadas, un OPS de .833 y una extraordinaria defensa en la tercera base.

Estadísticas colectivas. Bateo colectivo

El conjunto rojo exhibió mejor promedio de bateo que los taurinos (.250 a .222) y los sobreanotó 21-16, en tanto que en las bases robadas, los Leones lideraron con amplio margen 13-3.

En lo que respecta al porcentaje de embase (OBP), los Leones lideraron .346 a .338.

Pitcheo colectivo

Asimismo, el pitcheo rojo fue superior en promedio de carreras limpias (2.87 a 4.00), WHIP (1.34 a 1.44) y ponches propinados (32 a 28). En lo relativo a la proporción de hits permitidos por cada nueve entradas, los Leones lideraron con 7.3 (38 hits permitidos en 47.0 entradas), en tanto que los Toros permitieron 8.2 hits por cada nueve innings (41 hits permitidos en 45.0 innings).

Cabe destacar, como dato curioso, que cuatro de los cinco partidos de la serie final terminaron con score de una carrera de diferencia .15. Fue una serie final, bien reñida.