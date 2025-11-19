Gavin guía Escogido sobre las Estrellas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ESCOGIDO 3 ESTRELLAS 1

SAN PEDRO DE MACORIS, El derecho Grant Gavin registró una salida de calidad, al cubrir siete entradas de apenas un hit y ponchó a cuatro para que los Leones del Escogido vencieran anoche por 3-1 a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Se trata del triunfo número 9 contra 12 derrotas de la escuadra roja en el Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a don Juan Marichal, mientras que el equipo con sede en San Pedro de Macorís dejó su foja en 10-2.

Con su actuación, Gavin (3-1) consiguió el triunfo, mientras que el revés fue para Romero (0-2). El salvamento se lo apuntó Jimmy Cordero (3).

Por los melenudos, González se fue de 3-2, con triple y dos anotadas; Rodríguez, de 2-0, con base por bolas, una producida y una anotada, y Mateo, de 4-1, con una empujada. Por los verdes, Martínez bateó de 3-1, con cuadrangular, una impulsada y una anotada, y Robinsón Canó, de 3-1.

Los capitaleños marcaron dos vueltas en el cuarto episodio frente a Enny Romero, cuando Erik González pegó sencillo al jardín derecho, seguido de un rodado de Héctor Rodríguez por el campocorto, jugada en la que José Tena erró un tiro a la intermedia.