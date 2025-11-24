Gigantes del Cibao anuncian rotación de lanzadores para los próximos tres partidos

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao anunciaron este lunes la rotación de abridores que utilizarán en los próximos tres compromisos de la temporada, información ofrecida por el dirigente José Leger.

El zurdo Frank Garcés será el encargado de abrir esta noche a las 7:00 p. m. frente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Julián Javier.

Garcés presenta marca de 0-0 con efectividad de 6.43 en cinco partidos, uno de ellos como abridor. En ese lapso ha trabajado 7.0 entradas, permitiendo ocho imparables, otorgando cuatro boletos y ponchando a cuatro bateadores.

Su presentación más reciente ante las Águilas ocurrió el pasado 8 de noviembre, también en San Francisco, donde lanzó 3.1 entradas, permitiendo solo dos hits y una carrera, en una sólida actuación frente a la ofensiva cibaeña.

Para el martes, el derecho Jake Faria subirá al montículo como visitante ante las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, en un partido programado para las 7:30 p. m.

El miércoles, el veterano Shane Greene iniciará a las 7:00 p. m. en el estadio Julián Javier frente a los Tigres del Licey, completando así la planificación de los próximos tres juegos.

El dirigente Leger destacó que esta rotación busca mantener la estabilidad del cuerpo de lanzadores y colocar al equipo en la mejor posición competitiva durante la semana.