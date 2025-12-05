Gigantes cortan racha de los Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Romana. Los Gigantes del Cibao remontaron y fabricaron un rally de cuatro carreras en el inicio de la novena entrada para vencer anoche por 7-5 a los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad, correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal Dominicano, dedicado a don Juan Marichal.

Con el triunfo, los de San Francisco de Macorís detuvieron en cuatro una racha de victorias consecutivas de los Toros.

La victoria es la número 14 contra 19 derrotas de los Gigantes, que ahora comparten el quinto lugar del torneo con los Tigres del Licey, que ayer descansaron.

Los Toros tienen ahora récord de 18-16 y pese al revés se mantienen sólidos en la segunda posición del torneo. Produjeron sus cinco vueltas en el cierre del segundo inning, pero no pudieron conservar la ventaja. Deyvison De los Santos y Gary Sánchez empujaron dos carreras cada uno para encabezar el ataque ofensivo de los Gigantes, que sacaron el juego de la nevera para arrebatarle lo que parecía un triunfo de los Toros.