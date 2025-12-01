Los Gigantes derrotan a los Tigres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao consiguieron ayer un triunfo sobre los Tigres del Licey con pizarra de 4-3 en partido celebrado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Se trata de la victoria número 13 contra 17 derrotas del equipo con sede en San Francisco de Macorís en el torneo de béisbol invernal dominicano, dedicado a don Juan Marichal.

Los Gigantes se mantienen en la clasifiatoria cuarto posición, a medio juego del tercer lugar, que ocupan las Estrellas Orientales (15-18) y a medio por encima de los Leones del Escogido (13-18) y los Tigres del Licey (13-18), que comparten el quinto puesto.

Los Gigantes hicieron una carrera en la tercera entrada y añadieron otras dos en el cuarto para poner el juego 3-0.

Licey fabricó una vuelta en el quinto para descontar distancia, pero los Gigantes produjeron otra en el cierre del sexto. Los azules añadieron otra en el octavo y volvieron a pisar el home en el noveno. Deyvisor De los Santos bateó de 4-2 y Johan Rojas remolcó dos.