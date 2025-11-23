Los Gigantes del Cibao frenan la racha de las Águilas Cibaeñas en un emocionante duelo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Después de nueve victorias corridas, las Águilas Cibaeñas conocieron la derrota y llegó mediante una blanqueada de dos carreras por cero de sus vecinos los Gigantes del Cibao, en el Estadio Julián Javier.

Las Águilas no perdían desde el pasado 8 de octubre, una derrota 7-4 precisamente ante los Gigantes y en el mismo escenario.

Es solo su cuarta derrota y siguen líder del torneo con 19-4. Los Gigantes (10-13) ganan su segundo en línea, en cuarto lugar sin completarse la jornada de este sábado.

Deyvison de los Santos disparó jonrón y Leury García remolcó la segunda para dejar al pitcheo que se encargue del resto, lo que ejecutaron con fino trabajo..

Reymin Guduán (2-2) tiró un sexto intransitable para llevarse la victoria y Anderson Pilar consiguió el salvamento. La derrota fue para Charlie Barnes (0-1) quien completó cinco entradas de una carrera.

Fue un partido de 10 indiscutibles entre ambos equipos, cuatro para el líder del torneo.

De los Santos abrió el cuarto con un jonrón ante Barnes, en conteo de 3-2.

En el séptimo, los Gigantes llegaron con la segunda vuelta, un ataque ante el relevista Eric Cerantola, quien entró por Burch Smith.

El inning inició con el bateador emergente Marco Hernández, que respondió con un doble al derecho y el toque de sacrificio de Melvin Mercedes lo llevó hasta tercera.

Cerantola ponchó a Julio Carreras para el segundo out de la entrada.

Y entonces volvió otro emergente. Carlos Franco, quien negoció base por bolas y mantuvo vivo el episodio y García conectó un sencillo al derecho para remolcar a Hernández. En la acción, Franco fue puesto out intentando avanzar a tercera, cerrando la entrada. La blanqueada la comenzó Daniel Mengden con una labor de cuatro entradas y dos tercios en blanco y dos hits permitidos. Cinco lanzadores más se unieron para completar la obra.