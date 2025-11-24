Gigantes vencen a los Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Eddinson Paulino y Carlos Peguero conectaron jonrones en la victoria anoche de los Gigantes del Cibao 14-6 sobre los Toros del Este, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Julián Javier de aquí.

Paulino conectó de 5-4 y Peguero de 4-3.

Con su victoria, los Gigantes mejoran su récord a 11-13 y se colocan solos en la cuarta posición de la justa dedicada a don Juan Marichal.

La victoria correspondió para Aidan Anderson (1-0) y la derrota para Aaron Brooks (0-1).

Los Gigantes también contaron con el bate de Johan Rojas, quien bateó de 5-4, Marco Hernández de 5-3, Por los Toros, Rafael Lantigua disparó par de hit y Félix Reyes que aportó un cuadrangular.