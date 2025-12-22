¡Gigantes viven! Ganan juego grande contra el Escogido

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Julio Carreras bateó de 4-2, incluido jonrón con las bases llenas, mientras que Carlos Jorge también la botó y empujó tres carreras para que los Gigantes del Cibao vencieran ayer por 13-9 a los Leones del Escogido en un partido que se prolongó por más de seis horas por causa de la lluvia en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con el triunfo, el equipo con sede en San Francisco de Macorís se acerca a la clasificación para el Todos contra Todos del Torneo de Béisbol Invernal Dominicana, cuando tan solo restan dos fechas para finalizar la vuelta regular.

Los Gigantes mejoraron su récord, ahora con 22-26 y se quedan solos en la tercera posición, medio juego por encima de las Estrellas (22-27) y de los Leones (22-27) y uno por encima de los Tigres del Licey (21-27).

Los Gigantes sellaron la victoria en el inicio de la sexta entrada, en la que fabricaron un rally de seis carreras y añadieron otras tres en el octavo.

Por el Escogido, Yamaico Navarro bateó de 3-2, incluido cuadrangular, anotó tres y remolcó para encabezar el ataque por la causa perdida.